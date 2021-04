Docents que van de les aules a les prestatgeries de les llibreries

Molts docents han vist com la seua vocació per ensenyar els ha espentat a llançar-se a l’escriptura, bé siga per a apropar-se al món de la infantesa des de la mirada dels xiquets i les xiquetes —amb contes i literatura infantil o juvenil—, o fent manuals i publicacions que arrepleguen el resultat de projectes d’aula i experiències innovadores, que servixen de manuals i eines per a la resta del professorat. Amb motiu del Dia del Llibre —que es commemora el pròxim divendres, 23 d’abril—, Levante-EMV ha arreplegat tres exemples de docents-escriptors.

El primer cas és el de Jorge Tárrega Garrido i Esteban Bérchez Castany, professors de Llatí i Cultura Clàssica en l’IES La Moreria de Mislata i professors associats de la Universitat de València, que recentment han presentat «La educación en la antigua Roma» (Tirant Lo Blanch, 2021).

El llibre tracta assumptes del món romà a partir dels seus textos, amb especial rellevància de l’educació. «Moltes són les lleis educatives que s’han anat proposant en l’última dècada i al final semblem no adonar-nos que no hi ha res nou sota el sol. El nostre sistema educatiu actual és en certa manera deutor de l’establit pels romans després de transformar i adaptar el grec a les seues pròpies circumstàncies, i molts dels aspectes i problemes que observem hui ja eren presents fa dos mil anys», expliquen els autors de l’obra, que inclou una part de «La formación del orador» de Quintilià i funciona com un «espill de la nostra més viva actualitat docent».

Un altre exemple és «Noah vol ser un drac» (Editorial Iglú, 2021), una aventura infantil escrita per Joaquina Barba, directora del CEIP Francesc Carròs. En esta història, Noah emprén un viatge ple de fantasia amb la seua amiga Alexandra i son tio Quim.

Barba explica que el llibre li’l va inspirar una alumna de l’escola i, en ell, els protagonistes tenen «un viatge iniciàtic: viatgen al fons marí a una edat i en un moment determinat, i al final, s’han transformat i han pres decisions de vida», relata l’escriptora, que ja compta amb unes 40 publicacions infantils i juvenils, tot i que la història de Noah és de les més especials per a ella i ha tingut «molt bona acollida», assegura.

Didàctica sobre el colpbol

Per últim, educació i esport es donen la mà en un nou llibre de Juanjo Bendicho sobre el colpbol, titulat «L’esport que no deixa ningú ‘fora de joc’» (Altaveu, 2020), en què repassa els fonaments i la didàctica d’este esport. El professor d’Educació Física i inventor de l’esport —actualment tècnic d’Ensenyaments Esportius a la conselleria— explica que el llibre «complementa a l’anterior publicació», i se centra en el vessant didàctic, descrivint les bases, la metodologia i els elements reglamentaris».

El manual suposa una ajuda perquè el lector puga conéixer els ressorts i recursos necessaris per a conéixer el colpbol, repassant els seus orígens, fonaments i valors, i endinsant-se en la didàctica com a exemple de la força del colpbol com a eina educativa experimentada, contrastada i coeducativa.

El manual repassa els fonaments i la didàctica del colpbol i complementa l’anterior publicació del professor.

La història de l’Editorial Iglú compta les aventures de Noah, Alexandra i Quim, que s’endinsen en el fons marí per descobrir le sentit de la vida.

El llibre de l’editorial Tirant Lo Blanch és un«espill de la nostra més viva actualitat docent» i mostra com fa 2.000 anys hi havia debats educatius similars.