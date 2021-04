La Facultat de Física de la Universitat de València celebrarà la XVI Fira-Concurs Experimenta d’experiments de Física i Tecnologia el pròxim diumenge, 25 d’abril, de 10:00 a 13:00 hores. Situada al Campus de Burjassot, en espais a l’aire lliure de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), serà presencial, amb limitació d’aforament i mesures anti-Covid, expliquen des de l’organització. A més, s’emetrà per streaming a YouTube sense necessitat d’inscripció.

La fira Experimenta —que no va poder celebrar-se el curs passat i ha canviat d’ubicació per la vacunació que es fa a la Ciutat de les Arts i les Ciències—, és una festa de la ciència protagonitzada per estudiantat d’ESO, Batxillerat i cicles formatius d’FP que també acosta la física i la tecnologia a la ciutadania en general de manera creativa i participativa.

Així, el públic visitant podrà passejar per la fira (situada a l’aire lliure i sota sostre), veure els diferents projectes i formular preguntes sobre el seu treball directament a l’estudiantat responsable. En esta edició, s’han admés 37 projectes, la meitat de física i l’altra meitat de tecnologia. El públic virtual podrà, també, veure els projectes i seguir les explicacions mitjançant una retransmissió per streaming.

A més, qualsevol persona (presencial o virtual) podrà votar el seu projecte preferit a través del telèfon mòbil i un enllaç web. El projecte més votat rebrà el premi del públic.

Simultàniament, i en la mateixa ubicació, es desenvoluparà el taller infantil Fisicalandia, en què xiquets i xiquetes podran muntar i comprendre demostracions senzilles de física.