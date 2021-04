Les ampa de la Gonzalo Anaya recorden que llegir «ajuda a créixer»

Arran de la pandèmia i la impossibilitat de portar de manera presencial el programa de foment de la lectura als centres educatius, des de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya i les tres federacions provincials s’han adaptat un seguit d’activitats per seguir animant a la lectura, des de l’àmbit familiar, a més de per posar-la en valor i estimar-la.

Just coincidint amb la setmana del 23 d’abril —Dia Mundial del Llibre que es celebrarà el pròxim divendres—, l’organització ha compartit amb les federacions i les AMPA la campanya «Llegir ens ajuda a créixer» que recorda com d’important és llegir per al desenvolupament global dels fills i filles i per gaudir molt del món literari.

I és que, des de la Confederació Gonzalo Anaya han elaborat una guia adreçada a les famílies en la qual expliquen perquè llegir ens ajuda a créixer. Fonts de l’organització assenyalen que contar contes o llegir llibres «és molt poderós perquè despertem la imaginació i la creativitat dels nostres fills i filles, eixamplem la visió del món i la curiositat, enriquim l’expressió i el vocabulari, ensenyem a escoltar i atendre, estructurem, ordenem i seqüenciem paraules en històries com si fora matemàtica o una partitura de música i, sobre tot, gaudim d’uns moments bens especials, de vegades sols i d’altres en la millor companyia».

Històries en línia

A més de la guia, altra iniciativa que la Confederació d’ampa Gonzalo Anaya ha programat per a esta setmana porta per nom #Contamunconte. Amb estes paraules que tantes vegades pronuncien els xiquets i les xiquetes, les federacions compartixen amb les AMPA sis contes per a gaudir en família i amb els centres educatius. L’objectiu és despertar la curiositat i fer gaudir els escolars amb el món literari mitjançant la narració oral i la interpretació a través dels contes que ens conten l’actriu Kika Garcelán i l’actor Pau Blanco, en format audiovisual i que es poden veure al canal de Youtube de la Confederació Gonzalo Anaya.

«El vent i el sol», una faula d’Isop; i «El conte de fer punta al llapis», d’Ursula Wölfel, són algunes de les propostes que es poden gaudir en només uns minuts i a través de la pantalla i d’un «click». A més, també estan disponibles «El país sin punta» i «Historia universal», de Gianni Rodari; «El senyor dels corders», de León Tolstói;

Este programa de la Confederació Gonzalo Anaya está subvencionat per la Conselleria d’Educació i Cultura i el realitzen la Fampa Castelló Penyagolosa, Fampa-València i Fampa Enric Valor a Alacant. Es tracta d’una iniciativa que es compartix estos dies amb les 1.055 AMPA federades dels centres educatius públics valencians.

D’esta manera, les associaciones de pares i mares s’han sumat a la commemoració del Dia del llibre que té lloc esta setmana i que també celebren moltes entitats del món educatiu i cultural.