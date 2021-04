Tornen els cursos de l’Oceanogràfic

Dins de la tornada a la normalitat, l’Oceanogràfic de València recupera dos dels cursos que s’havien vist retardats a causa de la pandèmia de coronavirus iniciada fa un any. Els cursos, dirigits a totes aquelles persones interessades a augmentar els seus coneixements relacionats amb els temes proposats, es reprendran en les mateixes condicions en les quals es van anunciar en el seu moment, però ara seguint la normativa sanitària establida per a la prevenció de la covid-19.

El dedicat al «Maneig i manteniment de meduses» tindrà lloc del 7 al 9 de maig pròxims i el dedicat a la «Biologia, recuperació i conservació de tortugues marines» està previst per entre els dies 10 i 14 de maig següents.

Els secrets

Els qui seguisquen el curs sobre les meduses tindran l’oportunitat d’escoltar els millors coneixedors d’estos animals, professionals amb una relació intensa durant anys en l’alimentació i cura d’aquests invertebrats.

Estos professionals explicaran no sols la taxonomia i generalitats de les meduses, així com les diferents dietes d’alimentació que requerix cadascuna de les 30 espècies que habiten l’Oceanogràfic, sinó que també podran explicar, avalats per la seua llarga experiència, com s’aconseguix el manteniment de pòlips, l’estrobilació i el creixement d’èfiras.

Xarrades al més alt nivell

A més, el curs compta amb sis ponents externs, molt reconeguts a nivell nacional i internacional en el tema dels cnidario amb una producció científica molt prolífica.

Els ponents externs seran el premiat doctor Josep Maria Gili (ICM-CSIC de Barcelona, Institut de Ciències de la Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques) que ha desenvolupat durant 40 anys projectes d’investigació al Mediterrani i en els oceans Atlàntic, Pacífic i Antàrtic. Gili parlarà sobre la Taxonomia i generalitats de meduses, i biologia de escifozoos.

Per la seua part, Ainara Ballesteros, també membre de l’ICM-CSIC de Barcelona, tractarà els mecanismes de descàrrega de les cèl·lules urticants (cnidocits) de les meduses. El seu treball se centra en l’estudi del cnidoma (composició de cnidocits) de la Pelagia noctiluca, i la resposta d’estos a diferents estímuls fisicoquímics.

Així mateix, Macarena Marambio, que forma part del mateix grup d’investigació que Ballesteros, donarà una xarrada sobre les proliferacions de meduses, el seu maneig i gestió costanera. La investigació de Marambio es dirigix a la biologia de plàncton gelatinós. Treballa en la consolidació d’un pla de gestió costanera per a mitigar l’impacte de la presència de meduses en àrees costaneres, coordinant una xarxa d’observació i creant una base de dades d’observacions de diferents espècies de meduses.

De Sifonòfors, grup al qual pertany la coneguda caravel·la portuguesa, parlarà Elena Guerrero, membre del ICM-CSIC de Barcelona i especialitzada en este grup de meduses. Guerrera és conservadora de la CBR (Col·lecció Biològica de Referència) de l’ICM, la qual està formada per espècimens d’organismes marins, alguns d’ells únics, adequadament identificats, organitzats, preservats i mantinguts, amb propòsits referencials i disponibles per a la comunitat científica internacional.

El doctor en Hidrozoologia, Borja Mercado, de l’Institut Cavanilles de la Universitat de València (UV), especialista en taxonomia de hidrozoos antàrtics i mediterranis, parlarà sobre hidrozoos i realitzarà una pràctica d’identificació de hidropòlips i hidromeduses del Mediterrani.

Finalment, César Bordehore, professor associat d’Ecologia en la Universitat d’Alacant i investigador del grup de Gestió d’Ecosistemes i de la Biodiversitat Biològica, tractarà el grup dels cubozoos. Bordehore és el coordinador del projecte LIFE Cubomed per al seguiment de les poblacions de cubozoos del litoral espanyol i creador de l’aplicació MedusApp per al report d’albiraments i picades de meduses.