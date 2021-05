Nieves Soriano: "Cal un canvi de currículum que siga inclusiu"

Doctora en Filosofia. Professora de Secundària i actualment assesora de Filosofia en el Cefire Humanístic i Social. Soriano (Albacete, 1981) ha coordinat junt amb Sergi Ferreres el llibre «Filósofas. De olvido a la memoria» (Diálogo, 2020).

Al llibre parleu d’autores invisibilitzades i oblidades al llarg de la història. Per què ocorre açò?

Quan es construïx el que anomenem la història de la filosofia —es trien als autors de rellevància, especialment arran del segle XIX—, comencen a desaparèixer les dones. No obstant, com bé assenyala Ana Carrasco-Conde, a la Grècia Antiga, per posar un exemple, les filòsofes eren importants, a pesar que no deixaren textos escrits o no es conserven. Això es deu a que la dona filòsofa no casava amb la idea de dona que es tenia en la societat i es pretenia transmetre. D’un temps a ara, es va adquirint una certa sensibilitat davant el biaix de gènere en el currículum de la filosofia, però encara no s’han inclòs les dones seriosament en la història de la filosofia. Com bé dius, potser en gran part al desconeixement sobre les autores. En general, ignorar suposa eludir. La ignorància genera un buit en el pensament que podem assumir com normal, sent esta la posició còmoda, o podem tractar d’omplir-ho amb coneixement i saviesa.

Malgrat tot, heu juntat al llibre 22 autores que haurien de ser conegudes, entre altres. És una eina docent per a completar el dèficit dels llibres de text?

El llibre naix amb la intenció de contribuir a un canvi de currículum que siga inclusiu. Hui dia no té cabuda argumentar que les filòsofes van ser menys importants que els filòsofs que apareixen en el cànon de la història de la filosofia. Hi ha estudis suficients. És difícil canviar el currículum de cop i a través de la institució. Ho hem intentat durant anys en les proves d’accés a la universitat, sense donar més fruit que s’aconseguís incloure a una filòsofa, Simone de Beauvoir, entre els huit en total que entren per a l’examen. Potser el canvi podia procedir de les praxis educatives del professorat a l’aula. Si el professorat ensenya a les filòsofes, s’acabaran per incloure en el currículum. D’este somni va nàixer el llibre.

Per tant, cal modificar els currículums i fer, per exemple, que la matèria de selectivitat fora més paritària, no?

Per descomptat que el currículum hauria de ser modificat. Com bé he dit, d’entre hui autors, només hi ha una filòsofa. Tenint en compte les 22 filòsofes tractades en el llibre, totes elles amb un corpus de pensament important, més totes les que han quedat fora, considere que no té cabuda esta proporció.

«La història de la filosofia, en pensar-se, no s’ha qüestionat a si mateixa», es diu al pròleg. Al llibre també denuncien que la invisibilitat de les dones no és només als estudis obligatoris, sinó també en la carrera de Filosofia, on s’apren el que s’ensenyarà. Com es pot acabar amb este cercle viciós?

Una de les coses que ens plantegem a l’hora de pensar el llibre va ser que potser hui dia no s’ensenyen a les filòsofes en Secundària no per falta de sensibilitat, sinó potser per desconeixement del pensament de les autores i per falta de materials per a treballar a l’aula. I és ahí on vam voler contribuir amb un gra de sorra que esperem que es desenvolupe més exhaustivament.

Abans del llibre, va haver uns seminaris a través del Cefire. Quina va ser la participació del professorat i quina acollida van tindre les jornades?

Des que va nàixer l’assessoria de filosofia del Cefire Humanístic i Social una de les línies de treball ha sigut la de la filosofia inclusiva, amb unes jornades de sensibilització impartides per professorat d’universitat que ja han tingut dues edicions, amb un acolliment bastant bo per part del professorat de Secundària. Després pensàrem que calien materials per a treballar a l’aula, i dissenyàrem uns seminaris amb professorat de Secundària que coneguera les inquietuds de l’alumnat i la seua manera de pensar, també amb bastant bon acolliment i cinc edicions simultànies al llarg de la Comunitat Valenciana que finalment han donat lloc al llibre.

Quan no es compta amb les dones es perd bona part de la mirada i el talent de la societat. Què es perd quan no s’aprén sobre les filòsofes? Quins temes tracten? La seua mirada és diferent a la dels filòsofs? Què aporten a la història de la filosofia? ,

No comptar amb les filòsofes suposa perdre’s gran part de la història de la filosofia, així com transmetre i assumir la idea errònia que no van existir filòsofes. Respecte a la manera de pensar de les filòsofes, no crec que hi haja gran diferència ni que existisca un pensament de dona diferent al d’un home. Les filòsofes han tractat tots els temes de la filosofia, com els filòsofs, des de la teoria del coneixement, l’estètica, l’ètica, la filosofia política... Potser, i desgraciadament, per ser un tema en el centre del qual està la desigualtat entre homes i dones, el tema del feminisme ha sigut més tractat per filòsofes que per filòsofs. De totes maneres, ni totes les filòsofes tracten el feminisme, ni el feminisme pot ser tractat solament per filòsofes. Eixa ha sigut un poc la idea del llibre, mostrar dones filòsofes pensant des de múltiples àmbits.