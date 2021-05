Celebrem junts eTwinning Day 2021

ETwinning és una comunitat de centres educatius d’infantil, primària, secundària i formació professional, inclosa en el programa Erasmus +, que inclou a 36 països europeus (eTwinning) i a 6 països del seu entorn geopolític (eTwinning Plus). Compta amb més de 600.000 docents de 200.000 centres educatius. És una plataforma segura, en 28 idiomes per a realitzar projectes col·laboratius amb un mínim de dos socis. La Formació Professional participa activament, incloent a l’alumnat de formació professional bàsica i al de cicles formatius de grau mitjà i superior de 26 famílies professionals. eTwinning facilita el desenvolupament de les competències clau de l’alumnat, fonamentalment la competència comunicativa en llengua materna i estrangera, l’aprendre a aprendre, la competència digital, les competències interpersonals i interculturals i l’esperit emprenedor, així com les «competències blanes». Mitjançant l’aplicació de les «metodologies actives» es fomenta el desenvolupament de les competències, dirigides cap a un procés d’ensenyament-aprenentatge en el qual l’alumnat és l’eix vertebrador i el principal receptor de les necessitats curriculars adaptades al seu context formatiu, personal, social i empresarial. En aquest punt, els projectes eTwinning suposen un marc excepcional per a la posada en pràctica d’aquestes metodologies, destacant com a exemples, l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), Aprenentatge Basat en la Investigació (ABI), Flipped Classroom, Aprenentatge Servei (ApS), ludificació i l’Aprenentatge Cooperatiu (AC), entre altres. A més, la flexibilitat i versatilitat dels projectes eTwinning permet fins i tot enriquir el marc formatiu, a través del treball en equip entre diferents nivells educatius i de nacionalitats mixtes.

El nostre centre, el CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València és un centre integrat de formació professional. Ofereix cicles formatius de grau mitjà i superior d’11 famílies professionals: sanitat, fabricació mecànica, electricitat i electrònica, transport i manteniment de vehicles, fusta, moble i suro, edificació i obra civil, arts gràfiques, tèxtil, confecció i pell, hostaleria i turisme, imatge personal, indústries alimentàries i l’FP bàsica de Cuina i restauració. Participem alumnat i professorat en projectes KA1 Erasmus+, amb diferents empreses i institucions d’Itàlia, Irlanda, Malta, Alemanya, República Txeca i França on els nostres estudiants completen les seues pràctiques formatives en empreses. Actualment, la nostra comunitat educativa té més de 2000 estudiants i de 200 docents.

Des de l’any 2013, participem activament en eTwinning, interaccionant colaborativamente l’alumnat i el professorat dels centres socis. L’any 2019 vam obtindre el reconeixement de eTwinning school per la nostra participació activa en la realització de projectes eTwininng, el qual hem renovat fins a l’any 2022.

L’any 2015, vam obtindre el primer Segell de Qualitat Nacional i Europeu eTwinning pel projecte «Healthy teens?!... Mind your SELF!». L’any 2019 vam obtindre el Premi Nacional eTwinning pel projecte «Stayin Alive First Aid for Everyone» amb alumnat del CFGM d’Emergències Sanitàries i de l’Escola d’Obstetrícia de Zagreb (Croàcia). Des de l’any 2013 fins al 2019, hem participat en un total d’11 projectes eTwinning. D’aquests projectes han obtingut Segell de Qualitat Nacional: «Profession Experts», «Good communication improves your well-being» i «Diet or D.I.E.T. (Did I Eat That)? DIET-WINNING for a better health», amb la participació de l’alumnat i del professorat de manera interdisciplinària, en la seua realització i difusió. Actualment comptem amb 6 projectes en actiu, sobre temes relacionats amb la salut, la sostenibilitat i les «Fake News».

En definitiva, eTwinning és un factor enriquidor a nivell formatiu, afectiu i personal, potència la innovació i afavoreix la construcció de nou coneixement, a través de la resolució de problemes i de nous reptes.