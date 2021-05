La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) torna a posar-se en marxa. Per segon any consecutiu, el festival de cinema educatiu nascut a València– i que enguany complix nou anys— se celebrarà baix els paràmetres d’un context de pandèmia.

Fins que arribe eixa celebració, que està programada per este octubre, la direcció del festival continua proposant aprenentatges a través de l’audiovisual. Com es fa des del naixement de l’esdeveniment cinematogràfic, cada any es posa el focus en un país. Enguany serà Argentina.

Amb esta temàtica, la MICE ha encetat un projecte col·laboratiu entre escoles valencianes i argentines, sempre amb el punt de vista audiovisual i d’educació en valors. Així, cinc docents valencians i cinc argentins, s’estan coordinant per a dur a terme un projecte conjunt amb els seu alumnat, malgrat la distància de milers de kilòmetres. «La part més important és que els alumnes connecten per aprendre sobre les diferents perspectives depenent del lloc d’origen», explica Voro Huertas, director de MICE València i professor. L’objectiu, aconseguir un reportatge audiovisual sobre un tema. La violència de gènere, la influència dels mitjans de comunicació a l’hora de formar-se una opinió o la importància del context per entendre un conflicte, són alguns dels temes que tractaran els i les escolars del CEIP La Torre de Paterna; Fundació Escuela Teresiana de Torrent; CEIP Sant Antoni de Pàdua I a Catarroja; CPEE Raquel Payà a Dènia i el col·legi Santa Ana, en Villalonga, juntament amb els estudiants de diferents escoles d’Argentina.

«Volem posar en comú altres visions i perspectives i traure un projecte conjunt que es projectarà a la pròxima edició de la MICE», detalla Huertas. De fet, els projectes tindran un dia de projecció de treballs col·laboratius entre centres dels dos països.

Els temes, socials i culturals «són escollits amb una visió coeducadora, per alimentar l’esperit crític de l’alumnat, que siga respectuosa i acollidora amb les diferents formes de fer arreu del món,amb diferents formes de rodar curts i elaborar guions».

Posar-se en contacte per conéixer a l’altre és un dels objectius del projecte educatiu de la MICE. En la línia de la identitat del festival valencià «no es busca una educació cinematogràfica espectacular, sinó educar en valors a través de l’audiovisual», tal com matissa Voro Huertas. Reforçar els valors a través de la cultura i la imatge, «ben present en el mode de vida actual, que no s’entén sense les imatges, els vídeos, els recursos digitals», afegix.

Un projecte que també és «conseqüència» de la pandèmia del coronavirus. «Entendre’s en la llunyania», diu Huertas. En este sentit, el director de la MICE parla de les dificultats a l’hora de desenvolupar el projecte per les mesures als centres educatius a causa del coronavirus. «A argentina no van a l’escola cada dia, tenen setmanes a casa i setmanes al centre, una realitat a la qual els docents implicats s’hem adaptat», diu.

Formació del jurat infantil

D’altra banda, Huertas explica que també començaran prompte les formacions al professorat en cursos amb el Cefire de València per tindre ferramentes per animar als alumnes a esdevenir jurat de les pel·lícules que es projecten a la MICE. «Estem començant a treballar amb els docents com generar grups de jurats infantils, juntar-se a una classe per a valorar films» però matissa «no amb una visió inquisidora sinó que extrema la riquesa d’una història audiovisual i la valora». Així, espera que en l’edició de la MICE 2021 siguen més de vint col·legis els que s’apunten a valorar els audiovisuals que es projectaran al festival.