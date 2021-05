El CEIP Benimàmet, de la pedania de València, enfronta un nou repte solidari per al qual, una vegada més, necessitarà la col·laboració de tota la comunitat educativa. En esta ocasió es tracta d’una iniciativa junt amb l’associació «La voz de Alejandra», que capta fons per a investigar i ajudar a la xiqueta Alejandra, que patix la síndrome d’Angelman, una malaltia rara derivada d’un trastorn genètic.

Com expliquen les mestres d’Educació Física Dolores Cortés i Verónica Tinoco, a l’escola celebraran el pròxim 4 de juny una carrera solidària en la qual per a participar els escolars hauran de pagar dos euros —a canvi d’un obsequi— o quatre euros, per a participar en un sorteig amb productes que han donat empreses col·laboradores, com samarretes signades per esportistes o una cistella de producetes ecològics, entre altres. Tanmateix, hi haurà una fila 0 —a través d’un ingrés al banc o per Bizum al 02790—, perquè puguen participar altres persones, més enllà dels escolars.

La iniciativa s’emmarca en un dels eixos del projecte escolar «Benimàmet en moviment», ja que el centre és promotor de l’activitat física (està considerat Cepafe) i ja acostuma a participar en carreres solidàries, com les de Save The Children o «Uno entre cien mil».

Abans de la carrera, l’alumnat del centre realitzarà diversos tallers, que van començar ahir, per a conscienciar-se i saber què és la síndrome d’Angelman, que té com un dels principals trets característics els moviments atàxics i l’aleteig de les mans.