Del currículum a les aules

La tasca d’investigació i innovació que duem a terme en Gea Clio des de fa més de 30 anys enllaçava perfectament amb els eixos temàtics debatuts al simposi: el currículum de les Ciències Socials i la seua translació de la normativa a l’aula; les pràctiques educatives per a una ciutadania crítica; i la formació docent per a l’exercici de la professió. Concebem l’educació com a una ferramenta per tal d’aportar una visió racional en l’esfera pública, àmbit en el qual el professorat ha d’assumir un paper de primer ordre, tot impugnant els discursos d’odi, les identitats naturalitzades i l’assumpció de postures intolerants. En aquest sentit, considerem que la Geografia i la Història són centrals a l’hora de proposar una visió problematitzadora del present que implique la participació de l’alumnat en la construcció d’una societat més justa.

Amb aquestes línies de treball, que sempre ens han caracteritzat, el Projecte Gea Clio ha participat en aquest simposi entrant en diàleg amb altres docents de diferents espais per tal de contribuir a la conformació d’un model de didàctica crítica que entenem com a una palanca d’emergència en un món afectat per una crisi social i climàtica i per l’ascens dels extremismes. Entenem la formació docent com la base d’un model de professió que ha d’impulsar el treball del pensament històric, enfocament clau per tal d’analitzar dialècticament la realitat i educar, al mateix temps, el desig per a la transformació. Una formació que, a més a més, ha d’incidir en la preparació docent per tal d’assolir estratègies de recerca de fonts d’informació d’alta qualitat amb l’alumnat, línia central per evitar el creixement de les notícies enganyoses o fake news.

Un model crític en ciències socials no pot defugir els problemes socialment rellevants, com són la desigualtat de gènere i la violència masclista, amb arrels històriques que s’han d’analitzar a l’aula, impugnant els estereotips sexistes encara presents en els manuals. En una línia similar, alguns dels textos presentats van proposar una intervenció en l’etapa d’Educació Infantil conformant pautes igualitàries de relació entre l’alumnat. Aquest model ha d’implicar també la difusió del coneixement del passat recent d’Espanya, assumint uns deures de memòria amb la utilització de metodologies com la història oral o la impugnació de les visions equidistants.

Les finalitats socioeducatives que el nostre grup planteja impliquen una selecció dels recursos i una configuració de metodologies didàctiques diverses que han de caminar en la línia de problematitzar la realitat propera. Això implica concebre l’espai com a un element d’aprenentatge des dels problemes socials que afecten la vida dels nostres pobles i ciutats: la gentrificació, la desigualtat creixent, la degradació de barris i la crisi climàtica global. Les múltiples manifestacions d’una crisi global que patim no ens poden trobar en la inacció o la desmotivació: suposa una urgència democràtica hui en dia reflexionar sobre les potencialitats de les Ciències socials en la formació de la ciutadania mitjançant pràctiques educatives crítiques i socialment compromeses.