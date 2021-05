Escola Valenciana repartix un milió de llavors en les ReTrobades

Amb el lema «Llavors de Futur», Escola Valenciana ha repartit més d’un milió de llavors entre escoles d’arreu de la Comunitat Valenciana per a celebrar les ReTrobades, l’habitual cita educativa i valencià de les Trobades d’escoles que enguany s’ha reinventat per la pandèmia. Concretament, s’han repartit llavors de timó, camamil·la, orenga, herba-sana, sajolida, sàlvia, hisop, alfàbega, garrofer, cantauesso i espígol.

Estes llavors, segons explica l’organització, «representen el paper que tenim cadascuna i cadascú de nosaltres en el futur del valencià», una herència rebuda que «simbolitza el llegat que hem rebut de futures com Empar Navarro», mestra republicana valenciana a qui Escola Valenciana dedica aquestes ReTrobades.

Així, esta primavera Escola Valenciana fa un símil entre el valencià i les llavors: «I teniu el deure de regar-les, d’estimar-les i de fer-les créixer. Quan plantem esta llavor, germina el futur de la nostra llengua. Un futur que no creix de forma aïllada, sinó en comunitat», diu el manifest d’enguany.

Estes llavors s’han repartit amb la col·laboració del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, depenent de la Conselleria d’Agricultur.

Les ReTrobades aniran recorrent les comarques valencianes durant els mesos de maig i juny. Després d’Agres, Mutxamel — on va tindre lloc la ReTrobada de Secundària i Batxillerat, que es va convertir en un homenatge al gramàtic i narrador Enric Valor—, Alzira o Alaquàs, pròximament serà el torn de Parcent, el Campello o Miramar, entre altres municipis.

Agres, al Comtat, va celebrar la cita el passat 7 de maig, organitzada per la Coordinadora Alcoià i Comtat pel valencià i el CRA Mariola-Benicadell.

Hort escolar i teatre

Les xiquetes i els xiquets es van desplaçar a l’hortet de l’escola, on van plantar les llavors repartides per Escola Valenciana i la xiqueta més major de l’alumnat va explicar el que va significar per a la seua classe acollir les ReTrobades. Per últim, tota la xicalla es va traslladar a l’Assut d’Agres, on va tindre lloc una representació teatral que va còrrer a càrrec de la Diputació d’Alacant.