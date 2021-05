La Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot de la Universitat de València va acollir el divendres passat el lliurament de premis de la XVI Fira-Concurs Experimenta organitzada per la Facultat de Física i celebrada amb èxit presencial i de streaming el passat 25 d’abril. En total, 800 persones van viure la fira de forma presencial i més de 1.750 connectades a la retransmissió en temps real.

El públic i els jurats van veure els 36 projectes experimentals que l’alumnat d’ESO i Batxillerat exposava i explicava. El premi de la categoria Física-ESO és per al projecte «Ui quina tensió!», de l’IES Peset Aleixandre (Paterna); en la categoria Física-Batxillerat el guanyador és «Electromagnetisme i ressonància per salvar vides», del Col·legio San José de Calasanz (València); i en Aplicacions Tecnològiques-ESO el vencedor va ser el projecte «Classes sense COVID ni refredats», presentat per l’IES Ramon Llull (València). Per últim, en la mateixa categoria, però de Batxillerat, va destacar «PÉSER 1.0.: Geolocalitzador-Orientador Làser», presentat per l’IES La Canyada (Paterna).

A més, van rebre mencions d’honor els centres concertats Nuestra Señora del Socorro (València); San José de la Montaña Cheste (Xest); Gençana (Godella); i Nuestra Señora del Pilar (València). Tanmateix, amb 891 vots, dels 4.222 registrats, el Premi del Públic se’l va emportar el projecte «Coet d’Aigua» del Colegio Nuestra Señora del Pilar (València).

Els equips guanyadors han rebut premis en metàl·lic (de 200 o 300 euros) i obsequis de material científic. El jurat va valorar especialment la comprensió que l’alumnat té del seu treball i la qualitat de la seua divulgació.