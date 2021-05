La representació valenciana a la fase nacional de l’Olimpíada Matemàtica, que patrocina i organitza la Reial Societat Matemàtica Espanyola (RSME), ha tret novament un resultat excel·lent, amb un total de cinc medalles. L’equip valencià participava amb sis representants dels quals cinc han obtingut un metall: Mar Caballer i Nicolás Iserte, medalles de bronze; Hugo Lladró i Jordi Herrero, medalles de plata; i Leonardo Costa, medalla d’or. També destaca la bona participació d’Andrés Toribio.

Segons explica el professorat, es dóna la feliç i esperada circumstància que Leo Costa ha obtingut la medalla d’or per tercer any consecutiu aconseguint, els dos últims, la màxima puntuació. Per això la Societat Matemàtica li va atorgar, el passat divendres —en l’acte online d’entrega de premis—, la seua insígnia de plata, fet que només s’ha produït cinc vegades en les cinquanta-set edicions que porta celebrant-se l’olimpíada.

Com cada any, la RSME ha repartit sis medalles d’or, 12 de plata i 18 de bronze als 36 primers classificats en esta competició en la qual van participar 78 joves preuniversitaris de tota Espanya: els 77 premiats en les fases locals, que es van realitzar en totes les capitals de província el mes de gener, més una estudiant de 3r d’ESO que ha acudit com a convidada.

Amb el seu or, Costa (Mislata, 2003) formarà part de l’equip espanyol que representarà a Espanya primer en l’Olimpíada Internacional de Matemàtica (IMO), on competiran amb joves procedents de més de 100 països, i posteriorment en l’Olimpíada Iberoamericana de Matemàtica.

Els anys anteriors, l’estudiant valencià ja va representar Espanya en les cites internacionals de 2019 i 2020. Com va contar este periódic, en 2020 Costa va aconseguir —igual que un altre estudiant valencià, Javier Nistal— la medalla de bronze de les Olimpíades Internacionals.

El seu talent amb les matemàtiques ja va destacar públicament un any abans quan, va guanyar un dels sis ors de la competició estatal. A més, com va conseguir la major puntuació de tots els participants, es va convertir en guanyador absolut, malgrat ser el més jove doncs, en esta olimpíada de coneixements matemàtics participen generalment alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, i ell aleshores cursava 4t d’ESO, el que mostra el seu excepcional talent .

En una entrevista que va publicar Levante-EMV, el jove afirmava que li agradaven les matemàtiques «perque són rigoroses i qualsevol cosa que tingues al cap la pots construir mitjancant elles». «És un sistema obert que va evolucionant i no esta limitat practicament per res. Faig la comparacio de les matemàtiques amb un llenç: diferents artistes tenen diferents estils, alguns són més creatius i cada vegada fan coses distintes, altres tenen un altre sistema...», explicava.

Estímul al talent

Per a Leo Costa, ha sigut fonamental formar part d’Estalmat, un programa d’Estímul del Talent Matemàtic impulsat per la Real Acadèmia de Cièncias Exactes, Físiques i Naturals que tracta la detecció, orientació i estímul del talent matemàtic d'estudiants de 12 i 13 anys . Dins d’este projecte —i gràcies a la vocació del professorat voluntari participant—, els joves es junten els caps de setmana a la universitat per a compartir la seua passió pels números amb altres persones de la seua edat.

Leo Costa, Jordi Herrero i Nicolás Iserte participen a Estalmat. Ara, les universitats Jaume I de Castelló, la de València i la d’Alacant tenen obert fins el 5 de juny el període d’inscripció per a la prova anual de selecció, dirigida a l’estudiantat nascut en els anys 2008 i 2009 amb aptituds cap a les matemàtiques. En total es seleccionaran 25 joves de les tres províncies. Cal omplir una sol·licitud a la web del projecte: https://estalmatcv.blogs.uv.es/.