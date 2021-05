Un total de 80 professors i professores valencians van participar dissabte passat en la jornada que dedica l’Oceanográfic per a presentar la seua oferta educativa per al pròxim curs.

L’equip d’Educació de l’aquari va explicar les possibilitats educatives que s’obrin per a 2021-22 amb els itineraris temàtics que els assistents van poder realitzar per a per a conéixer de primea mà els recursos.

La proposta d’enguany contempla com a primera condició la seguretat i les mesures sanitàries exigides per les autoritats, exploiquen des de l’aquari valencià. Igualment, en cas que es tornara a agreujar l’evolució de la pandèmia, està previst reeditar el programa «L’Oceanogràfic viatja al col·le», que ja s’ha impartit amb notable èxit enguany.

A causa de l’interés despertat, l’equip d’Educació oferirà al llarg del mes de juny dues noves jornades amb tallers per al professorat, en les quals també es podrà assistir la família dels participants amb la finalitat de conciliar.