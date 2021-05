Connexió internacional

Els centres educatius valencians mantenen la seua aposta per les diferents modalitats d’Erasmus+ que hi ha i que els permeten dur a terme col·laboracions amb escoles i institucions d’altres països. Amb la pandèmia —i igual que en la resta d’àmbits—, s’han reinventat per a poder realitzar estos seus Erasmus+, sobretot de manera online.

El 2019 i segons dades de la Conselleria d’Educació, un total de 124 centres anaven a començar Erasmus+, amb un pressupost global de més de cinc milions d’euros; i en la convocatòria de 2020 foren 284 els projectes escolars i de formació seleccionats, i 10,8 milions d’euros la inversió europea. A continuació, alguns dels projectes europeus que estan en marxa este curs a les aules de la Comunitat Valenciana:

Mobilitats online sobre immigració i integració

L’IES Benicalap de València ha realitzat recentment dues mobilitats online del seu Erasmus+ «Ethos of Europe: Acting for Integration», amb el qual pretenen mostrar a l’alumnat una visió global de la immigració i la integració de les persones nouvingudes als centres educatius, més enllà dels estereotips.

Iniciat abans de la crisi sanitària i a punt de finalitzar, estudiants de 4t d’ESO i d’Itàlia, Portugal, Alemanya i Lituània, han fet recentment activitats conectats via internet. Per exemple, en el pati van pintar amb música d’altres diferents països.

Este institut també té entre mans altres Erasmus+, com el KA1 «Benicalap activo», de formació de professorat en metodologies actives, que està pendent d’arrancar; igual que un KA2, amb França, Alemanya i Polonia, («Common roots»), amb el qual volen enfortir el sentiment europeu.

A més, són l’únic centre en «Women’s Legacy», un projecte pioner sobre perspectiva de gènere coordinat per la conselleria; i també acaben de sol·licitar participar en un nou, «Art and Memory», sobre art i impressió 3D, amb socis de Reunion, França, Grècia i Itàlia.

Didàctica de les matemàtiques en Educació Infantil

En 2019, el CIPFP Faitanar de València va posar en marxa el projecte Erasmus + «MEYE: Mathematics in Early Years Education», per a desenvolupar una recerca educativa sobre la didàctica de les matemàtiques en Infantil.

En MEYE cooperen el CIPFP, el Cefire CTEM i la Universitat de València, amb socis d’Eslovènia, el Regne Unit, Portugal i Polònia, per a millorar la formació dels professionals d’Infantil en matemàtiques; desenvolupar productes nous per a abordar amb èxit l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques; i fomentar la cooperació internacional

Com explica Ana Ancheta, de la UV, en abril va ser la primera jornada de difusió de resultats. En concret, s’han presentat propostes de millora en el currículum d’infantil («MEYE currículum»); a més, de canvis en el pla formatiu del cicle de tècnic superior en Educació Infantil (FP); així com nocions bàsiques sobre la didàctica en l’etapa 0-6 anys («MEYE Training»).

Finalment, s’està elaborant la «MEYE guide», una guia metodològica per al tractament de l’educació de les matemàtiques en escoles infantils que constituïx el producte intel·lectual més important i ambiciós del projecte —coordinat per Reme Bernabé— i que estarà disponible el curs pròxim.

Un primer pas cap a la internacionalització

Este curs 2020-21, el Col·legi Municipal Professor Santiago Grisolía de València ha iniciat el seu primer projecte Erasmus +, amb una mobilitat KA101 per a la formació docent. La coordinadora Elena González ha dissenyat junt amb quatre companyes del centre, un projecte per a atendre les necessitats formatives del claustre, com metodologies per a l’ensenyament d’una àrea curricular no lingüística impartida en anglés; innovació per a segon cicle d’Infantil; o robòtica educativa.

«L’objectiu principal és formar els docents, en aquelles necessitats del dia a dia, així com crear xarxes amb altres països per a futures col·laboracions en l’àmbit escolar» explica González.

L’Erasmus+ està estructurat en dos anys, amb estades de formació a Malta, Grècia i Itàlia, per a poder veure com es porta a terme a la pràctica tot allò aprés. «Malgrat que la situació sanitària actual pot provocar que algunes de les accions que teníem pensades puguen ser modificades, estem molt il·lusionades de l’oportunitat que se’ns brinda amb el projecte Erasmus +, ja que poder formar-nos en altres països que estan a l’avantguarda és un privilegi», afegix la coordinadora del projecte, en el qual participen altres docents com Sonia Cortés, Ana Carrión, Mireia Llácer i Iris Carceller.

Este Erasmus+ està pensat com la base per iniciar un altre tipus de mobilitats que involucren a tota la comunitat educativa, perquè «és important que els alumnes i les alumnes de centre coneguen altres realitats i compartisquen vivències amb altres persones que no siguen del seu entorn», comenten les docents d’esta escola municipal, la gestió de la qual depén de l’Ajuntament de València i no de la Generalitat Valenciana.

Robòtica i agricultura

A l’IES Districte Marítim de València estan molt orgullosos del seu projecte Erasmus+ «Robots go green!», que van iniciar en setembre de 2019 i amb el qual van arribar a poder viatjar, al febrer de 2020, quan van estar a Rivière Salée (Martinica). Durant una setmana, nou estudiants de cada centre van dissenyar un hivernacle i van investigar sobre l’agrodiversitat de cada país. Així, van tenir l’oportunitat de conèixer la flora i fauna del Carib, i costums de l’illa.

En este Erasmus+, l’alumnat pretén crear un robot mòbil que pilote per l’interior d’un hivernacle i que prenga dades de temperatura, humitat, lluminositat i CO₂. Com una segona trobada presencial es va suspendre, els alumnes valencians han confeccionat un manual de robòtica perquè la resta de centres puguen muntar i programar el robot.

En maig han fet un meeting online on s’han mostrat els avanços; i l’última trobada prevista del projecte serà en desembre, quan els estudiants exposaran els resultats a universitaris de la Facultat d’Educació de la Universitat de Heidelberg (Alemanya).

Les professores valencianes que participen són Amparo Aparisi Canet, cap del Departament de Tecnologia i Esther Gómez Colchero, cap del Departament de Música de l’IES.