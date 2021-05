Les finals de colpbol planten cara a la covid-19

El passat divendres van tindre lloc les finals de Colpbol 2021, l’esdeveniment que tradicionalment tanca la Lliga Oficial de Colpbol, competició adscrita als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Enguany, la lliga s’ha dut a terme des d’octubre en un format diferent, amb major pes de les competicions internes i adaptada a les disposicions de les administracions sanitàries, educatives i esportives i amb la novetat de la inclusió d’activitats complementàries lligades a nous recursos didàctics presentats a setembre a València.

L’Associació Esportiva Colpbol a més presentà també a principi de curs el protocol específic per les seues activitats, que ha regit totes les iniciatives desenvolupades des de l’inici de temporada. L’aplicació del citat protocol junt amb les noves mesures i la flexibilització de les restriccions derivada de la millora de tots els índexs sanitaris al territorio valencià han permés viure de nou un esdeveniment que jugadors i jugadores esperaven amb afany després de l’obligada suspensió de la passada edició pel confinament, explquen des de l’organització.

Les Finals de Colpbol 2021, 23a edició de l'esdeveniment històricament més multitudinari d'este esport d'equip mixt, s’han celebrat este any en una mateixa jornada en quatre seus diferents, Burjassot, Manises, Enguera i Alginet, fet que ha facilitat la reducció del nombre d’esportistes al mateix emplaçament i ha simplificat l’aplicació de les mesures sanitàries.

El protocol colpbol, articulat en sis mesures bàsiques ha estat aplicat a les diferents seus: totalitat de pistes en exterior, presa de temperatura prèvia de tots els participants, ús obligatori de la mascareta excepte en els moments de partit, arribada escalonada dels equips, desinfecció de mans en cada pista i del baló i estructuració de l’espai en zones habilitades separades per als equips que descansaven.

El poliesportiu de Burjassot, seu principal de les finals va acollir els enfrontaments d’un total de 24 equips arribats de municipis com Oliva o Port de Sagunt, entre altres, així com de barris de la ciutat de València, mentre la resta de conjunts van jugar a les instal.lacions esportives dels centres Emili Luna d’Alginet, Eduardo López Palop d’Enguera i Joan Fuster de Manises.

En acabar la fase de competició en cada seu es va realizar la cloenda amb el lliurament de diferents distincions als participants, recollides per una jugadora i un jugador representant de cada equip, junt amb dos balons de colpbol per continuar jugant i entrenant, així com la bandera conmemorativa de les finals de Colpbol més atípiques i esperades en molts anys.

L’entusiasme dels centenars de participants mostraren de nou la força d’este esport d’equip que treballa des dels valors de la cooperació, la igualtat i la inclusió, compromés en educar a través de l’esport i van reflexar, alhora, que la progressiva i responsable tornada cap a la normalitat en els tornejos i competicions esportives és possible.

Alguns dels equips participants, en una foto de grup. Manises fou, junt amb Enguera, Alginet i Burjassot, altra de les seus de les Finals de Colpbol.

La seu principal de les finals de 2021 va acollir un total de 24 equips, entre ells alguns d’Oliva (la Safor) o Port de Sagunt (Camp de Morvedre).