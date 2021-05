PAEC.Un projecte socioeducatiu valencià per a canviar el món

El Mètode PAEC, l'acrònim de Mètode Peripatètic Adaptat a l'Educació Contemporània, és un projecte valencià del qual cada vegada més gent s'està fent ressò. És una grata sorpresa recórrer diferents punts de la geografia i veure que ja són molts els que coneixen el nostre treball fora de l'aula en moviment, debatent en l'àgora o algunes altres de les nostres dinàmiques

No obstant això, PAEC va més enllà d'unes metodologies o tècniques concretes, la nostra manera d'abordar-ho és seguint les nostres pròpies pautes de treball, condensat en els nostres 35 principis, que puga cobrir els anhels i necessitats en qualsevol de les matèries i dels nivells educatius, des de Primària a Postgrau. Però qualsevol plantejament que només concernisca al entorn educatiu estarà mancat d'altres enfocaments necessaris especialment la seua part social.

Treballem creant i coordinant grups permanents de treball, en el que anomenem Comunitat PAEC, i la nostra acció transcendeix del món educatiu, per a fer real esta transformació social: cooperant amb ONGs (com hem fet a Càritas), artístiques (mostrant el patrimoni cultural valencià) o fins i tot lúdiques (amb rutes als paratges naturals). Tota està labor realitzada s'ha reconegut, entre altres camps, amb un creixement continu amb les nostres ja clàssiques ponències a la Universitat de València als alumnes de Magisteri i al màster d'Educació Secundària, futur bressol de docents difusors de PAEC o amb els cursos a la UNED. Igualment, en una quantitat, cada any creixent, de nous seminaris del Cefire i una presència cada vegada major en els mitjans de comunicació… però sobretot, amb aspectes difícilment quantificables però molt més importants com mostrant ser una vertadera xarxa solidària i de suport durant el confinament com, amb agraïment, ens van mostrar el nostre alumnat i les seues famílies.

Este projecte començat en 2008 per mi, el professor Reyes com afectuosament em van apel·lar els meus companys, però s'ha convertit en una il·lusió compartida i en una associació que ara presidisc amb múltiples i diversos projectes presents, com el foment del valencià oral en entorns on perille el seu ús; o la inclusió de col·lectius desfavorits. Sent confirmat el nostre treball amb un dels guardons de l'Ajuntament de València en els premis d'Innovació Social i Urbana (amb noms com l’AECC o la Fundació Asindown entre altres) o rebent sol·licituds d'informació i formació des d'altres territoris espanyols, però també des d'Alemanya i fins i tot països hispanoamericans,

Amb el desig de continuar creixent, per poder arribar a qualsevol lloc del món, es plasmaran en els pròxims mesos la publicació dels nostres 35 principis filosòfics i el manual, obra esta, autènticament coral i mostra de l'esperit col·laborador.

Des de la humilitat, reconeixent i valorant cadascun dels passos aconseguits. Realitzant enquestes, entrevistes i estudis on tractem de posar en comú els nostres encerts, i també errors per a millorar contínuament. Buscant la satisfacció de participants i col·laboradors i agraint en cada moment el seu treball.

Però també des de l'ambició i la il·lusió de veure la transformació social i educativa que estem duent a terme, de les seues possibilitats de creixement i de perdurar en el temps.

Per a finalitzar ens agradaria mostrar este esperit obert animant a tots els que ho desitgen a conéixer-nos i a voluntàriament participar amb nosaltres, com a agents transformadors d'aqueix canvi social que volem difondre. D'altra banda, recordem la necessitat de suport institucional per a reforçar i fer possible tots aqueixos projectes i major obertures de les nostres universitats valencianes, per a des de allí poder estendre'ns fora com a referent de la nostra terra.