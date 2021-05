La primera edició de la Plaça del Llibre de Gandia arranca demà dijous, 27 de maig, a la Plaça Rei Jaume I. El programa s’estendrà fins al diumenge 30 de maig i comptarà amb activitats com ara la fira del llibre, presentacions, contacontes, tertúlies, clubs de lectura i concerts.

Demà al matí hi haurà activitats per a centres educatius i la presentació d’El patrimoni artístic valencià. De vesprada s’ha organitzat, entre altres, la tertúlia juvenil «Llegir en temps de Fortnite», a càrrec dels escriptors i docents Joanjo Garcia, Jaume Monzó i Mónica Richart.

El divendres continuaran les sessions per a escolars i s’hi faran un bon grapat de presentacions: Farem un pensament, de Manel Rodríguez Castelló; Crims, de Manuel Molins; Contes per a tu, un homenatge al contacontes Llorenç Giménez; Panses a l’ombria del Benicadell, de Carlos Fuster; La bèstia en què cavalquem, de Ferran Garcia-Oliver, i Llibre de morts, de Jordi Colonques. També hi tindrà lloc la tertúlia juvenil «Literatura en clau femenina», amb Rosa Sanchis, Sandra Capsir i Maria Viu, i una sessió de contes a càrrec d’Almudena Francés.

El dissabte els assistents podran gaudir d’un taller d’il·lustració infantil amb Aitana Carrasco, un showcooking amb Toni Orengo, el teatre infantil InfanTIC de Josep Enric Grau, una xarrada sobre àlbums il·lustrats amb Lirios Bou, Aitana Carrasco i Lola Camarena i d’un concert del Quartet de saxofons. Així mateix, continuaran les presentacions, en què participaran, entre altres, els escriptors i escriptores Joan Borja, Josep Piera, Irene Verdú, Joaquina Barba, Elisabet Roig, Rafa Xambó i Juli Capilla.

Per acabar, el diumenge es reprendrà el programa amb la representació de l’obra Rondalles d’Oliva. A continuació, es presentaran diversos llibres –entre els quals Heli Argilés i els misteris d’aigua, d’Esther Climent (Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor)– i l’escriptor Jordi Raül Verdú narrarà rondalles d’Enric Valor. També hi haurà micro obert, un contacontes infantil amb Alícia Casanova, el taller «Marcapàgines d’animals» i el concert de cloenda Reversions, amb Jonatan Penalba.