La secció de l’IES Peset Aleixandre de Paterna ha volgut retre homenatge al catedràtic i científic que dóna nom a l’institut, en la commemoració del 80 aniversari del seu afusellament, una data que es va complir el passat dilluns.

Juan Peset Aleixandre va morir executat pel règim franquista el 24 de maig de 1941, després de dos consells de guerra injustos i de la denúncia d’altres metges, doncs la dictadura no li va perdonar el seu compromís amb la llibertat, la democràcia i la República (fou candidat del Front Popular a València i diputat), així com la humanitat que va mostrar fins als últims dies, dedicant-se a cuidar als malalts de la presó Model de València, on fou empresonat.

El metge Peset Aleixandre fou doctor en Dret, Medicina i Ciències per la Universitat de València, institució de la qual va ser professor, degà, rector i vicerrector i que estos dies també ha recordat la seua figura. Laura Navarro, professora de Plàstica de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a la secció de l’institut de Paterna, va decidir treballar a classe el retrat fotogràfic i va triar la figura del catedràtic, que amb motiu de l’efemèride també han treballat a classe de Llengua i d’Història (per a conéixer la seua biografia i el context històric), i tenien previst fer-ho igualment a Biologia.

Navarro detalla que amb l’alumnat de 3r d’ESO es va fer una intervenció artística d’un dels retrats més coneguts del metge. Així, creat de forma cooperativa, el centre de la Coma ja compta amb un mural de Peset Aleixandre, fet amb una combinació de sis retrats i que prompte lluirà a l’entrada, amb la intenció que estiga visible de forma permanent, detalla la professora.

D’altra banda però relacionat també amb este treball, l’alumnat de 4t d’ESO va preparar una actuació amb siluetes, simulant les víctimes d’un paretó d’afusellament.

«Hem volgut retre un xicotet homenatge amb estes accions. L’alumnat desconeixia d’on venia el nom de l’institut i de seguida es van implicar i es van conscienciar sobre la mort injusta de Peset Aleixandre», detalla Navarro. «Ha sigut un projecte molt cooperatiu, en el qual alumnat d’altres cursos també demanaven implicar-se», afirma. «Ara, el mural de Peset lluirà en l’institut, ja que els pròxims dies el penjarem i així qui entre el vorà i sabrà qui dóna nom al centre», afegix la professora.

Treballs de plàstica. L’alumant i la professora van fer una intervenció artística sobre els retrats (1 i 2), que pròximament penjaran, i una «performance» amb siluetes i paraules escrites a mà (3).