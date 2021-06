Quan eixim de casa i passegem pels carrers del poble, pel barri o per la ciutat, convé obrir els ulls i estar atents a les nombroses possibilitats que la lectura ofereix. Feu que s’adonen de les paraules que trobeu, com els rètols de les botigues, etiquetes, embalatges, cartells, anuncis, etc. Veure paraules impreses permet connectar els sons i les grafies. Podeu jugar a fer redolins amb les paraules que llegiu o investigar qui era el personatge que dona nom al carrer.

Aneu a les biblioteques

És probable, a més, que prop de casa n’hi haja una. Aprofiteu aquest espai de socialització i coneixement, i aneu a demanar en préstec llibres, revistes especialitzades o documents dels temes que us interessen.

En aquests boscos plens de llibres es pot fer un recorregut lliure, mentre descobrim els diferents espais (obres literàries, revistes, zona infantil, còmics, etc.) i les distintes tipologies de llibres. Que els vostres fills i filles observen, prenguen nota, facen d’exploradors. Que miren d’entendre la classificació decimal universal (CDU), com estan classificats els llibres. Que pregunten als bibliotecaris quines obres es poden endur en préstec, i quines no i per què.

Visiteu les llibreries

A la llibreria venen llibres, però també hi podeu passejar, regirar i deixar-vos seduir per una troballa inesperada. Aprofiteu el moment per a preguntar al llibreter o a la llibretera tot allò que us sorprenga i, també, si organitzen clubs de lectura, presentacions de novetats, exposicions d’originals, etc. Deixeu que el vostre fill o filla compre el llibre que li interesse, encara que no siga el que vosaltres recomanaríeu. Sempre podeu dir-li que, a més, se n’emporte un altre i els compare. Allò que ens interessa és que se senten compromesos en la tria.

Pots llegir l’article complet en www.llegim.org.