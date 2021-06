La Fundació Oceanogràfic ha preparat activitats commemoratives dels pròxims dies del Medi Ambient i dels Oceans per a continuar amb la seua tasca divulgativa i de conscienciació sobre la cura dels mars i dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).

El pròxim divendres, i en col·laboració amb Global Omnium i Tuawa, la Fundació Oceanogràfic celebrarà el Dia Mundial del Medi Ambient amb una jornada, a la qual assistiran uns 25 escolars del CEIP El Grau de València i la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía. Començarà al Jardí del riu Túria amb un taller de tast d'aigua, al costat de la font instal·lada per Aguas de València, i una xarrada-reflexió sobre el consum responsable i les bones pràctiques.

A continuació, i de camí a l’Oceanogràfic, hi haurà un acte on s'explicarà la importància dels aiguamolls, com el llac viu de l’aquari, on passen animals de l'Albufera. Al final tindrà lloc una solta d'exemplars de tortuga de marjal (Emys orbicularis).

El pròxim dilluns, a l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic, es presentarà el nou decret de la Generalitat per a preservar la posidònia i es lliurarà la bandera blava obtinguda per 137 platges i 16 ports, en un acte amb la consellera Mireia Mollá i el president Ximo Puig i representants de desenes d'ajuntaments.

El Dia Mundial dels Oceans també servirà per a dur a terme una solta d'una tortuga a Cullera, amb escolars, i per a presentar la campanya «Tortugues al Mediterrani», impulsada per la Fundació Oceanogràfic. Finalment, s'inaugurarà l'exposició «Som aigua» d'Isabel Muñoz, premi nacional de Fotografia, a la Casa del Mediterrani d'Alacant, on apareix l’apneista Ai Futaki i bussejadors en alguns tancs de l’Oceanogràfic.