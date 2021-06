Una escola que alimenta

Una activitat que resulta tan quotidiana com cuinar i alimentar-se pot estar plena de coneixement i servir de motor per a nous aprenentatges. És el que ha passat al CEIP San Juan de Ribera de Burjassot i al Col·legi Fundació Sant Vicent Ferrer de San Antonio de Benagéber que, amb la cuina i els productes de la terra com a fil conductor, han dut a terme un parell de projectes molt motivadors per a l’alumnat i carregats de continguts.

El centre concertat de San Antonio de Benagéber ha realitzat el projecte «¡Oído cocina!» mitjançant el qual les i els escolars de 3r de Primària s’han posat el davantal i han adoptat el paper de reconeguts xefs internacionals que decidixen obrir un restaurant a la Comunitat Valenciana. Tots els passos que s’han de donar per a posar en marxa un negoci de menjars internacionals, així com les diferents vessants d’esta activitat, els han permés treballar a classe els currículums de Matemàtiques, Llengua o Socials... d’una manera diferent.

«Hem creat una història i treballem els diferents continguts de 3r de Primària de manera més lúdica i innovadora, amb el fil conductor de la cuina», detallen des del centre concertat. «Hem organitzat el projecte en diferents blocs relacionats amb la cuina: en l’àrea de Llengua hem treballat el text instructiu, amb les receptes, l’ús dels verbs i l’ortografia; en Matemàtiques, el sistema monetari, el canvi, el pes dels ingredients, el càlcul de quantitats, les factures…; a Naturals, el funcionament del sistema digestiu i els òrgans implicats; així com vocabulari relacionat amb els aliments, la cuina i els sabors a Anglés». «És un projecte transversal que abraça moltes assignatures», expliquen els docents, Eduardo Cucarella i María José Orts.

«Els ha encantat moltíssim, han gaudit molt i s’ho han pres tan seriosament que la meitat de la classe volen ser cuiners… fins que iniciem el següent projecte, que ja canviaran!», reconeix Cucarella, entre riures. I és que, la idea va sorgir de l’alumnat, en ser preguntat a l’inici de curs quins temes els interessaven, exposen els mestres, que buscaven la manera de motivar els escolars.

Així, ja han fet projectes sobre ser arqueòlegs, viatgers del món, superherois... Tots amb la mateixa dinàmica que amb el treball de la cuina. «Partim d’eixe interés que tenen i a partir d’ahí ho dirigim tot», detalla Cucarella. «Fa anys que treballem d’esta forma i per als escolars té més sentit. Les assignatures estanques en el futur tendiran a desaparéixer. Nosaltres veiem resultats importants, perquè la implicació d’ells i la forma de vivenciar-ho és més significativa», afegix Orts. «No és aprendre per aprendre, sinó amb un objectiu, té un significat darrere i va més enllà de memoritzar i assumir continguts. Ho viuen i saben per a què servix, li veuen un perquè», afegix el seu company.

Xicotets grans xefs

Els beneficis d’esta manera d’aprendre amb projectes també els han comprovat al CEIP San Juan de Ribera de Burjassot, en este cas de la mà de la Universitat Politècnica de València (UPV). L’alumnat de 6é va commemorar, el passat divendres 28 de maig, el Dia nacional de la nutrició, que enguany ha posat en valor la dieta mediterrània.

Este taller està organitzat per la universitat —Àrea de Comunicació, Càtedra i xarxa d’universitats per la Infància i l’Adolescència— i compta també amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Gràcies a esta iniciativa, 45 estudiants de 6è de Primària del CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot van poder conèixer millor la importància d’una dieta saludable i, fins i tot, cuinar les seues pròpies receptes amb ingredients genuïnament mediterranis. Ho han fet de la mà de la investigadora de la UPV, Puri García, i de xefs de València Club Cuina, en l’antic mercat de Burjassot.

Una coca de verdures de temporada, uns tallarins de carabassó amb un pesto de fruita seca i herbes aromàtiques i un iogurt casolà va ser el menú que va elaborar cada participant en este taller on, a més, van fer també un batut de fruites de temporada, detalla la UPV.

«El nostre objectiu és inculcar-los la importància de la dieta mediterrània per al seu dia a dia i el seu futur, així com la seua rellevància com a patrimoni cultural del nostre entorn. I com cada any, ho hem fet d’una forma pràctica, convertint-los per un dia en xicotets grans xefs. I tot al voltant del lema d’enguany: dieta mediterrània en temps de pandèmia», destaca Puri García.

La professora explica que porten celebrant esta cita amb la Fecyt des de fa huit anys.  «La universitat busca transferir el coneixement a les noves generacions i quan abans comencem a educar-los i ‘enganxar-los’a la ciència, millor. Amb esta activitat veuen com la ciència està a qualsevol nivell, també en la cuina i la gastronomia no només, per exemple, en la robòtica», detalla.

«L’alimentació té una influència en la salut i poden vore com la ciència ajuda en diferents àmbits. Amb esta activitat volíem que conegueren millor el seu entorn i fer-lo sostenible, coneixent i cuinant productes de temporada», afegix la responsable del taller.

Amb este objectiu, les i els escolars del San Juan de Ribera es van desplaçar a l’antic mercat de Burjassot, on van cuinar i descobrir nous sabors i coneixements amb l’ajuda de xefs de Valencia Club Cocina.

«A més d’aprendre sobre nutrició i educar els sentits, esta activitat va permetre als escolars «trencar la rutina de classe però, a més, amb un taller educatiu que els va mostrar una forma diferent de vore la cultura mediterrània», que envolta els escolars però a la qual sovint no se li dóna suficient importància.

Dori Palencia, una de les tutores de 6é d’esta escola pública de Burjassot explica que a classe ja havien treballat prèviament amb l’alumnat el tema de la nutrició i havien rebut alguna formació de l’ajuntament en cursos passats. «No comptàvem amb l’activitat (va arribar gràcies a Teresa Jordan, membre de l’Associació de Famílies d’Alumnes, AFA), però vam tindre l’oportunitat i ens servia per a complementar», apunta la mestra, que destaca l’alegria que ha suposat per als xiquets i xiquetes poder participar.

«Els van fer reflexionar sobre la importància d’una alimentació sana i per a ells va ser una activitat espectacular, perquè els van regalar un davantal i van participar en molts processos com tallar, picar, cuinar… es van sorprendre molt i estaven encantats», detalla.

I és que, «les activitats fora de l’aula i manipulatives són molt importants» per als més menuts, considera la mestra, que va assistir al taller junt amb l’altre tutor de 6é, Juanjo Pérez i Mamen Hernádez, la cap d’estudi del centre.

Activitats com esta permeten a les i els escolars —així com les seues famílies—, «prendre consciència de la seua alimentació». I esta tasca funciona doncs, per exemple, Dori Palenca apunta que els esmorzars han canviat molt els últims cursos: «són molt diferents dels d’abans, més saludables», assegura.