La 18a edició dels Premis Buero de Teatre Jove, organitzats per Coca-Cola, tindrà com a representants valencians el grup «Vaca Eléctrica» de l’IES Las Fuentes de Villena i el Grupo Taller de Artes Escénicas El Campello.

L’alumnat de l’institut públic villener ha obtés el reconeixement a la categoria escolar amb la seua obra «Això no és una escala». mentre que el grup de teatre del Campello ha sigut el guanyador de la categoria no escolar amb la peça «Dóna’m verí».

Ara, ambdós projectes procedents de la província d’Alacant lluitaran a l’àmbit nacional per fer-se amb el premi gros, que es coneixerà a les pròximes setmanes i compta amb un jurat format per figures de les arts escèniques com Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez-Caba, Myriam Gállego i Fran Perea, entre altres.

Segons apunta l’organització, 5.720 joves de tota Espanya han participat enguany als Premis Buero, en una renovada edició en línia —que els passats 28 i 29 de maig va comptar amb una marató teatral a YouTube— i en la que van destacar l’IES Las Fuentes i el Grupo Taller de Artes Escénicas de El Campello.

Esta edició, a banda de la modalitat tradicional, els aspirants podien presentar obres en formats d’audioteatre i monòlegs. A més, un dels participants rebrà la Beca Buero de teatre de la Fundació Coca-Cola, en una aposta pel talent jove amb un enfocament inclusiu, ja que no farà falta que el guanyador forme part dels grups finalistes.

Així, Coca-Cola oferix als joves talents del teatre una oportunitat única per a seguir formant-se, ara a través de nous formats i reforçant el treball en equip, apunten.