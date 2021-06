L’Ajuntament de València ha obert el termini de presentació d’obres per a la 39a edició dels Premis Literaris Ciutat de València. Enguany, com a novetat, no hi haurà requisit d’edat i les obres es podran enviar per correu electrònic amb la finalitat, segons el consistori, d’incrementar la quantitat de textos presentats i de consolidar la vocació internacional dels guardons.

El termini de presentació finalitzarà el 16 de juny. L’import destinat a aquests guardons ascendeix a 72.000 euros, repartits entre huit modalitats: Premi Isabel de Villena de narrativa en valencià (12.000 euros), Premi Vicente Blasco Ibáñez de narrativa en castellà (12.000 euros), Premi Maria Beneyto de poesia en valencià (6.000 euros), Premi Juan Gil-Albert de poesia en castellà (6.000 euros), Premi Eduard Escalante de teatre en valencià (8.000 euros), Premi Max Aub de teatre en castellà (8.000 euros), Premi Celia Amorós d’assaig en castellà (10.000 euros) i Premi Josep Vicent Marqués d’assaig en valencià (10.000 euros). Tota la informació dels Premis Literaris Ciutat de València està disponible en el web municipal.

«L’any passat, malgrat el confinament, el nombre d’originals que es van presentar a alguna de les huit modalitats va augmentar fins a la xifra de 527, la més alta de tota la història dels guardons», segons Glòria Tello, regidora de Cultura de l’Ajuntament de València. L’any 2020 els guanyadors i les guanyadores del certamen van ser Rosa Sanchis Caudet (Premi Isabel de Villena), Josep Muñoz Redón (Premi Josep Vicent Marqués), Mercé Claramunt i Diego (Premi Maria Beneyto), José Ignacio Nájera Nieto (Premi Vicente Blasco Ibáñez), Manuel Sáiz (Premi Celia Amorós), Alberto Gálvez Iglesias (Premi Max Aub) i José Antonio Ramírez Lozano (Premi Juan Gil-Albert). El Premi Eduard Escalante va quedar desert.