Floki és el nom, triat pel públic, del bebé morsa que va parir la morsa Tanya en el zoològic de Pairi Daiza, a Bèlgica, el 22 de maig, precisament el Dia internacional de la Biodiversitat. Floki no és un simple bebé, no és una cria més …. És una gran notícia i una esperança per a la conservació d’animals marins, i sobretot per a la seua espècie, que està qualificada com a «vulnerable» per les amenaces que l’envolten.

És, a més, la confirmació reeixida del programa europeu de reproducció que s’ha posat en marxa entre tres grans institucions zoològiques com l’esmentat Pairi Daiza, el Tier Park, de Hagenbeck (Alemanya), i l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que va aportar les seues tres morses molt conegudes i volgudes pel públic: Tanya, Petruska i Ninotchka.

A la fi de 2019, Tanya va viatjar acompanyada dels seus cuidadors, Diana Ferrero i Jose Luis Ropero, des de l’Oceanogràfic per a allotjar-se en el zoo de Hagenbeck amb la finalitat d’apariar-la amb Odín, l’únic mascle reproductor a Europa.

La presència dels dos cuidadors va suposar una part important perquè les «morsis», com les anomenen afectuosament, s’adaptaren ràpidament, i continuaren amb els mateixos comportaments, seguiments veterinaris, programes d’enriquiment, joguets i alimentació que rebien a València.

Així, al desembre de 2020, els tres centres associats en este programa de cria i conservació, van considerar que era hora que Tanya s’unira a Pairi Daiza, on hi ha instal·lacions dissenyades per a albergar als nounats.

Situació de vulnerabilitat

Quan Tanya va arribar d’Hamburg a Pairi Daiza va pesar 1.230 quilos. A mitjan maig, el seu pes superava els 1.500 quilos. Els cuidadors i veterinaris de Pairi Daiza la van observar des de molt a prop perquè la recta final de la gestació i el part anaren tan bé com fora possible.

Cal recordar que les morses estan classificades com a «vulnerables» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN per les seues sigles en anglés). Sovint són víctimes de la caça, la sobrepesca i les conseqüències del calfament global la seua població està disminuint lentament.

Per això, els centres d’animals i projectes com este tenen un paper crucial que exercir en la conservació d’espècies amenaçades, per a preservar el capital genètic de les morses com a part de programes de conservació. Així, els parcs d’animals reduïxen el risc d’extinció total. Amb Floki, el jove Thor i les altres dues femelles Ninotchka i Petruska, també procedents de l’Oceanogràfic, Pairi Daiza és ara la llar de cinc magnífiques morses. A més, s’espera augmentar la família, perquè Ninotchka i Petrushka continuen temporalment a Hamburg per a apariar-se amb Odín.