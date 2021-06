La dansa contemporània desconfina somriures

Experimentació, redescobriment del propi cos, creació i expressió articulen l’aposta decidida del CEIP Sant Vicent Ferrer, per plantar cara a la covid-19. L’escola de Faura i l’ajuntament del municipi han volgut mantenir el seu compromís ferm amb la dansa. Des de fa dos anys, un projecte de dansa contemporània vertebra el final de l’ensenyament primari que es cursa en aquest centre. Si bé, fins ara l’equip d’Hort-Art format pel coreògraf Alexsandro Guerra i el ballarí, Pere Bodí, havia optat per llegir els clàssics amb veu de dansa; enguany han preferit apostar per l’experimentació total. «Després del confinament estricte i la situació complexa de restriccions i distàncies que hem viscut durant aquest curs, hem considerat la necessitat de generar entorns que possibiliten una nova mirada al món. L’art ens permet obrir noves finestres envers nosaltres mateix i el nostre entorn; per la qual cosa hem volgut experimentar al màxim. La interacció amb la natura i el nostre hàbitat ens defineix per això hem volgut escoltar la veu dels més menuts», explica.

L’herència de la covid-19 en infants i adolescents determinarà noves formes d’interacció; per la qual cosa, des d’Hort-Art s’ha volgut avançar en clau de canvi i millora social. La impossibilitat de contacte corporal, la limitació en les interaccions i les trobades personals així com la prohibició d’abraçades i demés expressions afectives ha generat una alteració en el creixement de l’alumnat. A més la irrupció de les pantalles convertides en eina d’aprenentatge i possibilitador d’oci amplifica els efectes de la distància social pautada per la pandèmia.

Davant aquesta circumstància, Pere Bodí i Àlex Guerra han volgut fer un pas endavant i convertir la dansa en motor de canvi social. «Necessitem activar-nos, mobilitzar el cos, generar espais on compartir mirades, analitzar percepcions i projectar pors, somnis, desitjos i creacions són necessàries en el sistema educatiu actual. La dansa és motor de canvi, inclusiva i transformadora per això, a Faura hem apostat per un projecte de creació total amb l’alumnat» apuntava, el coreògraf italobrasiler Àlex Guerra.

Els ballarins han viscut amb l’alumnat de 6é un projecte de generació des de zero, han renunciat al text i a la dramatúrgia prèvia tot responent així a les exigències del context. Dues hores de treball setmanal, experimentació amb el propi cos i projecció de somnis i pensaments han anat vertebrant el que serà espectacle final. «La dansa possibilita la recerca, genera visions, percepcions i mirades que a poc a poc esdevenen compartides i des de les quals brollen formes expressives, accions i gestos que conformaran la seua proposta» apunta Pere Bodí, des d’Hort Art.

Amb una programació anual, l’equip creatiu Hort-Art impulsa la competència social, artística i comunicativa així com el creixement emocional que possibilita la composició col·lectiva. «En moments com l’actual, en que la constricció, l’exigència de distància, l’asèpsia i el silenci generat en la interacció personal; la dansa es perfila com la ferramenta essencial per a trobar noves formes per habitar-nos», afegix Àlex Guerra.

Llenguates multiples i diversitat

El taller s’ha desenvolupat durant tot el curs al parc de la Rodana amb un alumnat de 6é que expressa, escolta percep i mostra allò que vol. L’experimentació s’ha desenvolupat acomplint les exigències sanitàries, amb les distàncies i l’ús de la mascareta però amb la possibilitat de crear.

«Hem apostat per escoltar i observar l’alumnat, amb tot allò que ells han generat des dels múltiples llenguatges i la diversitat sensorial, crearem un projecte escènic en línia, sense partir d’una dramatúrgia preexistent» apuntava Guerra. Per la seua banda, Pere Bodí ha volgut emfatitzar la competència social i comunicativa que la dansa pot generar en l’alumnat. «La covid-19 no ha pogut amb la capacitat d’inventar, crear, socialitzar i proposar dels menuts per això hem considerat oportú atorgar sentit i significats amb gestualitats, moviment i objectes que ens permetran composar el nostre projecte escènic», detalla.

L’ajuntament de Faura —que ha apostat per aquest projecte de dansa al CEIP Sant Vicent Ferrer—, destaca la projecció personal, cultural i creativa que la dansa aporta als veïns de la localitat. «L’ajuntament creu fermament en la força creativa i renovadora de la cultura i molt especialment de la dansa; una expressió que aporta essències úniques als qui estan creixent. L’alumnat de l’escola de Faura gaudeix d’aquest projecte d’innovació educativa que suma singularment al creixement emocional i sociocultural de l’alumnat. Comptar amb Hort-Art i aquest taller és un luxe, una aposta que singularitza els estudis a Faura i sobretot afavoreix la construcció d’un municipi molt més inclusiu i divers», detallen des del consistori.