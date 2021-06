«Algú ha acabat el viatge abans d’hora», vaig comentar, impressionada, al meu company Enric, mentre deixava el got de tònica a la tauleta i m’abocava a la balconada del bar, repenjada sobre la carretera, per saber què havia sigut. El mateix fanal que trencà la cursa desenfrenada de la moto enllumenava l’escena de l’accident. No vaig distingir bé els cossos tirats, però el calfred que em commogué de cap a peus fou una clara intuïció que les dues persones que jeien immòbils tenien molt a veure amb mi. Vaig restar paralitzada uns minuts, tan paralitzada com aquells dos cossos estesos, sense poder pensar, sense voler donar crèdit a l’evidència que em mostraven els crits llançats pels tres joves, amics meus, baixats del cotxe que instants abans competia amb la moto.

Quan les sirenes inquietes de les ambulàncies creuaren l’aire de la discoteca i per una mil·lèsima de segon dominaren sobre les estridències musicals, vaig reaccionar. «Són Carme i Quica! Són elles!», fou el clam que se m’escapà de la gola, alhora que corria a buscar-les. Vaig arribar just al moment que tancaven la porteta d’una de les ambulàncies i en l’altra introduïen la llitera tapada amb una manta tacada de vermell. Per les cares dels infermers vaig comprendre que l’accident era molt greu. «Per què?», fou la pregunta que vaig fer aleshores.

«Per què?», és la pregunta que m’he repetit durant molt de temps. I sempre he trobat respostes imprecises: «Si Quica no haguera proposat aquella cursa, si no haguera conduït Carme, si jo haguera acceptat dur la moto, si la carretera no haguera estat mullada per la pluja, si no haguérem eixit aquella nit...». Si alguna d’aquestes situacions no haguera ocorregut, potser ara continuaríem les tres juntes i jo no hauria patit tantes penalitats com m’han assaltat en el darrer any i mig, ni tampoc hauria conegut la persona i les històries que em feren veure el món de manera diferent.

Al principi, després de l’accident, m’envaí un sentiment amarg d’incredulitat, desconfiava de la realitat i la maleïa, em resultava impossible pensar que aquelles dues joves simpàtiques i extravertides amb qui havia compartit jocs, deures, gustos, il·lusions o fins i tot secrets ja no entrarien mai més per la porta de classe, no irromprien en ma casa cridant per contar-me l’últim succeït ni me les trobaria cantant pel pati o ballant en una discoteca. Després, quan l’absència de Carme i Quica es feu palesa i la mancança de la seua companyia m’enfosquia tant com a elles els negava la llum la llosa de les tombes on jeien, s’apoderà de mi una mena de neguit trist que em calçava de matí en posar els peus a terra i em perseguia fins a la nit. La desgana i la desil·lusió no tardaren a ajuntar-se amb el desassossec, em costava centrar-me en els estudis, tenia la ment abstreta i una boirina tèrbola em sufocava de continu les idees. Estava ansiosa i insatisfeta, res em complaïa, tot em destorbava, passava les nits insomne i els dies endormiscada. El final de curs m’agafà abatuda, immersa en una mescla de depressió i apatia i, per més que m’animaren, vaig ser incapaç de presentar-me als exàmens. Tothom estava preocupat per mi, intentaven fer-me veure que havia de superar la inquietud, s’esforçaven a donar-me arguments que m’ajudaren a assumir la situació: «És lògic que estigues penedida, ha sigut un drama que ens ha commogut a tots, però no pots deixar que un desafortunat accident afecte els teus estudis ni la teua forma de ser», «Es veia venir, amb la vida que duien les teues amigues tenien moltes butlletes per a acabar com van acabar», «Lluïsa, procura oblidar, són coses que malauradament passen, i tingues paciència, el temps tot ho cura»; em deien.

Aquestes paraules no em serviren de res, jo no suportava donar temps al temps perquè tenir paciència era resignar-se als fets i reviure’ls en la ment fins a esgotar-me. Procurava oblidar, però no podia, volia curar-me prompte com ho havien fet els altres companys i companyes, tanmateix m’era impossible.

A l’estiu em vaig convertir en noctàmbula i assídua a discoteques, vaig deixar Enric, amb qui eixia des de feia un any, vaig abandonar les amistats mantingudes des de la infantesa i vaig buscar malcontenta noves companyies, em vaig perdre en el disbarat i el descontrol total. Foren uns dies delirants que en compte de distraure’m m’aproximaren més a la imatge de les dues amigues perdudes i estigueren a punt de dur-me a la paranoia.

A setembre tampoc vaig poder presentar-me als exàmens i en començar les classes vaig ser incapaç d’enfrontar-me a les mateixes assignatures i professors, no suportava que la majoria dels anteriors companys em guanyaren en un curs i em semblava que fins les parets de l’institut es burlaven de mi. Tampoc em van ajudar a superar-me els comentaris i les preguntes d’amics i familiars: «Lluïsa, com és possible que repetisques?» «Que no has passat de curs?» «Una xica tan forta, sembla mentida que et deixes anul·lar per una desgràcia». Quasi no eixia de casa i cada volta anava menys per classe, passava els dies tancada a l’habitació sentint música, llegint o anotant les idees que m’acudien a la ment.

Fou aleshores quan vaig reprendre el meu diari, l’escrivia seguit des dels deu anys, però després de l’accident no vaig tenir valor ni per a obrir-lo, aquelles pàgines estaven poblades d’uns personatges que ja no existien. En rellegir-lo no em va agradar el que hi contava ni com ho contava. Que simple i esvanida em vaig trobar! Quina epopeia personal havia construït jo amb la meua vulgar quotidianitat. Reflexionava sobre el meu passat i em semblava vacu, superficial. Vaig ser inclement amb tots i cadascun dels successos ingenus que jo havia relatat en el meu diari, els vaig ridiculitzar i me’n vaig riure amb sarcasme. Em vaig dedicar a omplir els escrits de taques, esborranys i crítiques negatives, de colp i volta em sentia aliena a la meua biografia, com si no em pertanyera, allò era un conte de fades comparat amb la novel·la negra que protagonitzava ara.

Així, considerant quant havia canviat jo, vaig acabar prenent la decisió de canviar completament de forma de viure. Per començar vaig deixar definitivament el diari i em vaig posar a escriure elucubracions sobre els sentiments i les idees que m’oprimien: el destí era capritxós, ara ens oferia regals a mans plenes, ara ens furtava fins l’alé; el present era feble i fràgil, en un instant podia estavellar-se contra qualsevol obstacle com els succeí a les meues amigues; confiar en el futur era absurd.