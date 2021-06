La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura presenta hui, a les 12.30 h, a la Sala Rex Natura d’Alzira la quinzena edició de la campanya «Llegir en valencià», dedicada enguany a alguns dels espais naturals més singulars del nostre territori amb el lema «Els nostres parcs naturals».

El primer llibre de la col·lecció, El clot, escrit per l’escriptor valencià Martí Domínguez, es podrà aconseguir gratis aquest diumenge amb el diari Levante-EMV i el 4 de juliol amb Información. La resta de títols es podran adquirir cada dissabte i diumenge amb Levante-EMV i cada divendres i dissabte amb Información per només 1 euro.

La col·lecció

«Llegir en valencià, els nostres parcs naturals» ens permetrà viatjar a onze parcs naturals valencians sense eixir de casa. De la mà d’autors i autores valencians descobrirem els secrets que amaguen Penyagolosa, l’Albufera, les Salines de Santa Pola, el Túria, el Penyal d’Ifac, les Gorges del Cabriol, el Montgó, la Serra de la Calderona, la Font Roja, la Pobla de Sant Miquel i les Illes Columbretes.

Són textos escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores destacats, com són Martí Domínguez, Mariló Àlvarez Sanchis, Gràcia Jiménez, Joan Carles Ventura, Jordi Raül Verdú, Teresa Broseta, Mercè Climent, Marta Meneu-Borja, Lliris Picó, Jordi Colonques i Joan Andrés Sorribes. Així mateix, les cobertes de la col·lecció han sigut dissenyades per a l’ocasió per il·lustradors i il·lustradores valencians, com Paula M. Rufat, Eli M. Rufat, Tres Voltes Rebel, Marc Bou, Alba López Soler, Raquel Carrero, Naranjalidad, Irene Bofill, Fran Parreño, Lidia Boix i Adela Marzà. A més, en l’interior dels llibres hi ha il·lustracions de l’artista valencià Fran Parreño sobre les zones que formen part de la col·lecció.

Més de 3.500 euros en premis

Enguany, el concurs de la campanya, en què els participants hauran de respondre setmanalment a preguntes sobre els llibres, ha incrementat la dotació. Entre els diferents encertants se sortejaran vals de compra per a utilitzar-los als supermercats Consum i a les botigues de Pollos Planes, carrets d’anar a comprar de la marca Rolser, lots de productes Café Silvestre amb cafetera, entrades dobles per al Bioparc i dinars als restaurants d’Arroz Dacsa.

«Llegir en valencià» és una campanya impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura que compta amb la implicació de nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, com són Levante-EMV, Información, Consum, la Diputació de València, Arroz Dacsa, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, Escola Valenciana, la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura.

A més, també hi col·laboren la Fundació Bancaixa, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta i els ajuntaments de Catarroja, Santa Pola, Calp, Dénia i Alcoi. Així mateix, té el suport de prop de 30 entitats de diferents àmbits: À Punt Mèdia, Albena Teatre, AELC-PV, AEPV, CCOO PV, COBDCV, Corts Valencianes, ERPV, EUPV, FSMCV, FVMP, FULL, Gegantur, Grupo Rex, IIFV, Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Ribera Baixa, Mancomunitat de la Safor, Mancomunitat de la Vall d’Albaida, RSEAP, Sala Russafa, STEPV, Teatre Micalet, UGT-PV, Unió de Llauradors i Ramaders, Unió de Periodistes Valencians, UV, UJI, UMH, UNED València i UPV.

«Llegir en valencià» és l’única campanya d’animació lectora que, des de fa més de quinze anys, fomenta la cultura i la lectura en la nostra llengua, i dona a conéixer els costums i les tradicions del poble valencià amb l’edició d’una col·lecció de llibres dirigida tant a lectors i lectores que ja estan habituats a llegir com als qui s’inicien en la lectura en valencià.