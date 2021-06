Els titelles prenen les aules

La comunitat educativa del CEE Miquel Burguera de Sueca està formada, com és habitual, per l’alumnat, el professorat, les i els especialistes de diferents àrees, les famílies, el personal del menjador... i també per titelles! Estos acolorits i simpàtics personatges s’han fet un lloc a les aules del centre d’Educació Especial, que ha trobat en els ninots de tela una fantàstica eina per a millorar l’atenció, l’aprenentatge i l’acompanyament del seu alumnat.

A més, es tracta d’un projecte d’innovació educativa —dut a terme este curs i aprovat per la Conselleria d’Educació— que ha traspassat pantalles i ha arribat a altres CEE a través d’un treball audiovisual inclusiu i accessible.

En concret, amb les titelles —creades directament pel professorat—, l’objectiu és millorar «les destresses comunicatives a través del joc i les arts escèniques de l’alumnat amb diversitat funcional», explica Roberto Sintes, tècnic de l’associació Hazlo Accesible, que ha format i assessorat al professorat els últims mesos. L’alumnat de les diferents classes ha estat treballant amb els titelles continguts curriculars bàsics de l’assignatura de Música, com les notes, les escales o els diferents instruments i estils musicals, incloent-hi també la comunicació audiovisual.

Com si es tractara d’un programa de televisió infantil —en directe i amb la realització a distància de Roberto Sintes—, l’alumnat a classe i els titelles que controlaven els docents, interactuaven amb el que veien en pantalla mentre eren interpel·lats directament amb preguntes o instruccions (cantar, buscar instruments a l’aula...), a l’estil dels coneguts Barrio Sésamo o els dibuixos de Dora l’exploradora; tot amb un punt també d’obra de teatre, però a través d’una connexió de videoconferència per Webex.

Estes parts interactives, a més, s’intercalaven amb altres enregistrades amb tècniques com l’stopmotion o videoclips. Segons apunta Sintes, les emissions s’han desenvolupat en juny i els directes també es van gravar perquè puguen vore’ls altres centres —tant d’Educació Especial com d’Infantil i Secundària— interessats en treballar els continguts de Música de manera accessible per a tots els xiquets i xiquetes. I és que, els vídeos i els directes complixen en tot moment amb el Marc d’Accessibilitat Universal, pel que inclouen subtítols, llenguatge de signes, pictogrames i audiodescripcions. En el cas de les gravacions, es tracta de muntatges de 50 minuts amb falsos directes que mantenen certa interacció.

A més, el centre d’educació especial també va connectar en directe amb altres tres CEE, que van vore els titelles: són el Rosa Llàcer de València, el Carmen Picó d’Alzira i l’Alberto Torjada d’Algemesí.

Màgia a classe

El projecte, en el qual han participat els 115 alumnes de l’escola i ha comptat amb l’ampa, va incloure a principi de curs una formació per al professorat en Arts Escèniques i Audiovisuals accessibles i inclusives.

Com explica Albert Fletes, especialista de Pedagogia Terapèutica del Miquel Burguera, fa dos cursos ja van començar a treballar els titelles a l’escola però, tot i que alguna activitat es va fer a distància, el confinament va ralentitzar el projecte.

Este curs ho van reprendre i assegura que «és una bona ajuda perquè l’alumnat puga accedir a alguns continguts d’una manera diferent de l’habitual, més motivacional i divertida, perquè les titelles són de colors, porten perruques cridaneres…». Per això, al centre estan presents tothora, per exemple, per a treballar amb els més menuts les rutines de saludar o les normes de cortesia.

«Quan incorporem en les aules un ésser animat, l’alumnat sent una atracció immensa i màgica i no veuen la persona darrere el titella», afegix. «Si els titelles apareixen al patit, tots les envolten», reconeix. «Amb els més majors, ens servix per a treballar rols i situacions diferents, posar veuetes... i els adolescents actuen d’una manera diferent a com ho fan habitualment», detalla Fletes.

Com reconeix l’especialista, enguany els grups bombolla no permeten les interaccions ni compartir material, però tot i això cada classe ha pogut gaudir d’esta màgia, amb una titella pròpia.