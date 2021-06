Saber quin llibre agradarà al vostre fill o a la vostra filla no és fàcil. És una pregunta que ens fem sovint i no hi ha una fórmula màgica que determine si tal lectura serà adequada. Cada criatura té el seu ritme i les diferències entre elles són evidents quan ens referim als seus interessos i a les seues habilitats. També hi influeix l’entorn on es viu, la seua personalitat i els seus gustos i, per aquest motiu, només podem apuntar algunes orientacions, suggeriments o consideracions generals.

Tal com passa amb els aliments, és bo que hi haja una dieta de lectures variada: llibres més exigents, llibres més senzills, llibres de poesia, còmics, de coneixements, etc. A partir dels huit anys, ja són capaços de formular juís de valor sobre el bé i el mal, la justícia i la injustícia, i discernir la veritat de la mentida. Els llibres ja poden presentar-se amb una estructura narrativa per capítols i amb arguments més complicats. Les obres que més agraden són les de misteri, d’aventures i de colles, en què els protagonistes són xiquets i xiquetes de la seua edat. També els agraden les històries humorístiques, la poesia i els llibres informatius sobre animals, esports, jocs, altres països, invents, mecànica, ciència i experiments científics.

A partir dels deu anys és moment d’un gran creixement físic i emocional. La colla d’amics té la seua importància i agraeixen lectures d’aquest estil. També els segueixen interessant les aventures misterioses i policíaques. Les lectures per a aquestes edats poden tindre diàlegs, arguments amb accions de gran dinamisme, amb protagonistes actius i que troben solucions als conflictes. Gaudeixen amb històries de ciència-ficció, pacifisme, ecologia i tot allò que tinga lligams amb la vida real pròxima.

