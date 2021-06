L’Associació d’Editorials del País Valencià i l’Ajuntament de València han organitzat, del 18 al 20 de juny, la primera Fira de l’Edició Independent de la Marina, que tindrà lloc a l’esplanada Veles e Vents de la Marina de València en horari de 10 a 21 hores, ininterrompudament.

La Fira pretén ser «un espai inclusiu del comerç del llibre on tenen cabuda llibreries, editorials i l’autoedició il·lustrada de qualsevol procedència i àmbit lingüístic. És una oportunitat per a donar visibilitat i fer valdre la literatura i l’edició independents que, moltes vegades, no són prou accessibles dins dels circuits convencionals», segons l’organització.

A més dels expositors, hi haurà una programació ben àmplia, com ara presentacions de llibres, signatures i activitats per a públics específics i familiars. El programa es pot consultar en la web de l’AEPV: editorialsvalencianes.org.

L’activitat compta amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), l’Associació València Capital del Disseny, la Marina de València, la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura i Esport.