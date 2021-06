Música, ball i pilota per a gaudir de la festa

Els centres educatius no finalitzaran les classes sense despedir el 2020-21. Malgrat totes les dificultats, són molts els col·legis i instituts que aposten per fer xicotetes celebracions amb l’alumnat, sempre complint amb totes les mesures anticovid.

Si les i els estudiants més majors ja començaren les celebracions fa alguns dies o setmanes —per exemple, les graduacions d’ESO i, sobretot, de Batxillerat— hui especialment és el torn dels més menuts. Escoles com el CEIP Rafael Mateu Cámara de València y el CEIP Reis Catòlics de Silla tindran la música com a protagonistes. En el primer cas —on també van inaugurar el curs amb una banda de música—, comptaran este matí amb una batucada i actuacions de màgia.

En el centre de Silla han organitzat la I Mostra de danses tradicionals de València, gràcies a la qual s’han apropat la cultura popular i els balls del Corpus a l’alumnat. A l’IES Rafelbunyol també aposten per les tradicions, en este cas han organitzat per a hui una jornada i un taller al voltant de la pilota valenciana, amb la visita d’esportistes; mentre que al CEIP Vallivana de Picassent els més menuts s’ho passaren d’allò més bé jugant amb confeti.

Per últim, al temps del menjador també hi ha sorpreses com la que va organitzar l’empresa Ausolan en els seus centres de València i Alacant, amb l’ajuda de PayaSOSpital. Els pallassos van fer riure les i els escolars i, a més, l’ONG va rebre una donació d’11.000 euros de l’empresa.

El CEIP Vallivana es va omplir de confeti i l’empresa Ausolan va portar pallassos al menjador dels seus centres.