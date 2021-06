La segona Travesía Planeta Azul salparà de València el próxim 5 d’agost

La Universidad Camilo José Cela i la Fundació Oceanogràfic de València van presentar ahir la II Travesía Planeta Azul. Misterios del Mediterráneo, una iniciativa única, que unix el plaer de la navegació pel Mediterrani en el buque escuela Goleta Cervantes Saavedra i un programa d’activitats a bord basades en el coneixement, experimentació i observació relacionades amb el món marí.

Durant el mes d’agost està previst realitzar tres viatges com a màxim i, a partir de setembre, eixides de cap de setmana.

La primera singladura del vaixell en este estiu transcorrerà del 5 al 10 d’agost, començarà i acabarà a València i podrà acollir a 26 passatgers, que ja poden reservar la seua plaça a través de les respectives webs oceanografic.org o goletacervantes.es, en les quals s’especifiquen les condicions del viatge, mesures de seguretat sanitàries anticovid, així com les diferents tarifes.

La presentació a bord de la goleta va ser ahir, a càrrec de la capitana Norah Fernández-Cuesta i el seu director, Fernando Martín, junt amb el director de control i gestió de l’Oceanogràfic de València, Paco Torner, i la biòloga marina de l’aquari de València de l’àrea Mediterrani, Guadalupe García.

García, especialitzada en conservació d’espècies marines, i Elena Herrero, biòloga marina especialitzada en meduses, seran les expertes que dirigisquen el programa temàtic amb xarrades, tallers i observacions durant la travessia.

Solta d’una tortuga

Les activitats del programa denominat Misteris del Mediterrani començaran el dia 5 d’agost amb una visita prèvia, abans de l’embarcament, a l’Oceanogràfic, on es farà un particular recorregut per l’ARCA de la Mar —coneguda com l’hospital de les tortugues— guiat pels veterinaris que cuiden i treballen per recuperar els quelonios rescatats.

Al llarg dels dies de navegació, les dues expertes abordaran aprenentatges relacionats amb les tortugues, anguiles, meduses o altres animals migratoris com els cetacis, taurons, ocells marins, etc. amb els temes nous de les «súper adaptacions» dels animals al mitjà, els «vilans» de la mar o l’impacte de l’ésser humà.

Cada tema inclourà tallers pràctics que complementaran les explicacions dels experts. Els tallers comptaran amb diversos mitjans i utensilis i es posarà en pràctica l’observació de plàncton marí, identificació i albirament d’espècies, mostres d’animals marins o un quadern de camp.

A més, els integrants de la travessia podran experimentar l’emoció de la solta en alta mar d’una de les tortugues recuperades per la Fundació Oceanogràfic.

Activitats nàutiques i cales

L’embarcament tindrà lloc a la vesprada, en la Marina Sud de València, per a començar el primer viatge d’este estiu que, de manera especial, té previst passar pel Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, coincidint amb el 30é aniversari de l’inici de la seua protecció.

A més de les activitats referides en el programa temàtic, els participants podran adquirir de mà dels responsables del vaixell coneixements de navegació a vela com ara la nomenclatura nàutica, nocions bàsiques d’astronomia, història i teoria de la navegació a vela i, fins i tot, participar en guàrdies i maniobres d’hissat de veles.

El recorregut té previst, a més, fondeig en cales com les Illes Margarides i Cala d’Hort d’Eivissa i espais de Formentera. El retorn al punt de partida inclourà la participació en l’arriat de veles i desembarcament.