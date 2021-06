Este 2020-21 ha sigut un curs sense precedents, marcat per la pandèmia i per estrictes mesures de seguretat, i per això el CEIP Reis Catòlics de Silla va organitzar la I Mostra de danses tradicionals de València, per a descobrir als infants les danses que es ballen al Corpus i apropar als xiquets i xiquetes la cultura popular.

La jornada festiva per a acomiadar el curs va ser tot un èxit a l’escola i, per això, el centrre públic preveu donar continuitat a esta iniciativa. Això sí, com expliquen des del centre, degut a la covid-19 “s'han tingut que modificar els balls originals per respectar distàncies”.

Sobre els balls, els docents van triar una dansa per nivell i a l’aula es va treballar amb material propi elaborat per la mestra de música. A més, tots els elements necessaris per a les danses s'han elaborat a l'àrea de plàstica.

Al centre també comptaren amb la col·laboració de les famílies que practiquen danses i dꞌun mestre que balla la Dansa dels Porrots.

Com recorden des del col·le, la dansa està present al currículum de Primària en Música, Educació física, Socials i Valors socials i cívics. A més, beneficia la salut física i mental, i és positiu per a fomentar la interacció entre iguals i amb l'entorn, la coordinació, l'equilibri, la lateralitat, el ritme i la respiració.