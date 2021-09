Un dels molts canvis que enfronta la comunitat educativa i el sector de l’ensenyament és el dels entorns escolars. Fer-los més amables, accessibles i segurs per als xiquets i xiquetes són alguns dels propòsits pels quals treballen pares i mares els últims cursos, amb accions i reivindicacions que s’han intensificat més arran de la pandèmia.

Per això i aprofitant la tornada al col·le, la Confederació d’Ampa Gonzalo Anaya i el col·lectiu Colecamins han organitzat per a la pròxima setmana una jornada titulada «Entorns Escolars Saludables», coincidint també amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es commemora des de demà fins al pròxim dimecres 22 de setembre.

La jornada, que es realitza el pròxim dilluns, 20 de setembre, comptarà amb la presència de representants polítics de València i també de la societat civil i l’àmbit educatiu i mediambiental. Així, participaran els regidors Giuseppe Grezzi (regidor de Mobilitat de Compromís), Carlos Mundina (coordinador de Mobilitat del PP), i Borja Sanjuán (regidor d’Hisenda i responsable d’Urbanisme del PSPV).

D’altra banda, participaran Francesc Arechava (Colecamins), María José Broseta (representant de la Federació de Veïns de València), Jose Manuel Felisi (València per l’aire) i Rubén Pacheco (president de FAMPA-València).

Entre altres coses, els participants debatran sobre si les actuacions urbanístiques que es fan en els entorns escolars són necessàries i convenients; quins haurien de ser els criteris prioritaris per a dur-les a terme; i amb les opinions de qui s’ha de contar per a planificar-les, entre altres qüestions.

Retransmissió en directe

L’esdeveniment es realitzarà a les 18.30 hores al Centre Cívic 3F de València, a l’aire lliure i amb aforament limitat, i també es podrà seguir online pel web www.canal3f. A més, es podrà participar i preguntar a distància, des de l’ordinador o el mòbil, expliquen fonts de l’organització, que consideren clau la participació de la ciutadania.

La Comfederació d’Ampa Gonzalo Anaya fa una clara aposta per la sostenibilitat i amb Fampa-València han desenvolupat un decàleg d’accions per a la sostenibilitat. Este esdeveniment s’emmarca en esta línia de treball, que ja van desenvolupar el curs passat amb, per exemple, la campanya «Revolta sostenible al col·le».