Amb l’arribada del nou curs escolar, el departament d’Educació de l’Oceanogràfic de València ha preparat una nova oferta escolar per al 2021-22 dedicada a fomentar la conservació i el respecte pels animals i l’ecosistema marí. Per a este curs, l’Oceanogràfic presenta dues novetats educatives: lesa activitats «El viatge per la conservació» i «Un viatge la mar d’especial». A més, com és habitual, el pròxim dissabte, 2 d’octubre, s’ha organitzat la «Jornada del docent», en la qual es presenta l’oferta didàctica al professorat amb una posterior visita guiada a les instal·lacions on es duran a terme els tallers educatius.

En el «Viatge per la conservació», dirigit a estudiants de Formació Professional, l’alumnat dels mòduls formatius professionals i universitats podrà realitzar una activitat adaptada al cicle educatiu per a conéixer els projectes d’investigació, conservació i divulgació de l’aquari i de la fundació de la mà de l’equip d’educadors del centre.

A més, tindran l’oportunitat de visitar les instal·lacions més importants —com Mediterrani, Oceans, Àrtic i Antàrtic— i descobriran els animals que les habiten. Per altra banda, el Departament d’Educació també proposa una adaptació de les activitats oferides en funció de les necessitats de cada grup escolar. Este és el cas de l’activitat «Un viatge la mar d’especial», en la qual es potencien els sentits a través de l’acostament d’animals marins mostres reals d’animals marins.

Es tracta d’una experiència sensorial centrada en l’observació i la identificació d’algunes de les espècies més emblemàtiques del Mediterrani, que habiten en el nou aquari de contacte, i que està dirigit a alumnat amb diversitat funcional. Durant el recorregut, les i els participants poden tocar animals invertebrats com l’estrela de mar, l’eriçó marí o el cogombre de mar. L’objectiu principal d’esta experiència és treballar la sensibilització pel respecte del medi ambient en general, i del medi marí en particular.

«Viatge» al col·le

L’oferta educativa de l’aquari de València per a este curs escolar seguix adaptada als temps de la covid-19 i a les mesures en seguretat sanitària. Per este motiu, l’Oceanogràfic manté la seua proposta de traslladar els oceans als col·legis, tenint en compte les necessitats curriculars adaptades a cada nivell educatiu a través de l’activitat «L’Oceanogràfic viatja al teu col·legi».

Este projecte escolar inclou els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS), en concret els centrats en una Educació de qualitat (4), Producció i consum responsable (12), i Vida submarina (14) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Amb este plantejament, l’oferta educativa de l’Oceanogràfic per al curs escolar s’equilibra amb noves activitats fora i dins de l’aquari, obrint un ampli ventall de possibilitats didàctiques que complisquen les expectatives dels diferents interessos dels centres durant la pandèmia mundial.

Respecte a la natura

El missatge de respecte i protecció de la natura és el denominador comú d’«Els viatges de l’Oceanogràfic». Així per a cada etapa educativa —Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat—, l’aquari oferix uns recorreguts adaptats a cada nivell.

Amb l’«Expedició Express», l’alumnat podrà conéixer les instal·lacions més rellevants de l’aquari i aprendre curiositats narrades per un dels educadors del centre.

El «Viatge als pols» presenta un recorregut per l’Àrtic i l’Antàrtic per a conéixer als pingüins i als mamífers marins que habiten en l’Oceanogràfic; mentre que amb el «Viatge pel Mediterrani», l’Oceanogràfic acosta les prades de posidònia, els xicotets taurons i la protecció de la nostra mar a tots els escolars.

L’alumnat també podrà embarcar-se en el «Viatge del tauró» per a aprendre sobre els esquals, la seua alimentació i la seua reproducció; així com les seues amenaces en el «Viatge de la Tortuga Marina», en el qual descobriran els rèptils que habiten en l’Oceanogràfic i visitaran l’hospital de tortugues marines, on s’han recuperat més de 600 animals.

Finalment, per a l’alumnat de 3r de Primària a 2n de Batxillerat, l’Oceanogràfic ha preparat una «Immersió en l’aquari». Es tracta d’una visita a la zona tècnica del centre per a veure de prop el treball diari dels cuidadors; un recorregut exclusiu per la ‘guarderia de peixos’, el sistema de filtració i la zona superior del túnel de taurons, amb l’objectiu de presentar la problemàtica ambiental com la sobrepesca, els microplàstics o la contaminació.

Tot això, se secunda amb recursos materials i didàctics, com a mostres biològiques i exemples de fem marí, així com recursos digitals, com a vídeos explicatius d’educadors i cuidadors de l’Oceanogràfic sobre el maneig i manteniment de la col·lecció biològica i investigacions que es duen a terme diàriament en l’aquari.