L’Ajuntament de l’Alcúdia i el CEFIRE de Xàtiva han organitzat la tretzena edició del Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset, que es desenvoluparà del 24 al 25 de setembre a la Casa de la Cultura del municipi amb el títol «Educació inclusiva, societat exclusiva?».

Les jornades, que tenen una durada de 10 hores, tindran lloc el divendres 24 en horari de 15.30 a 20.00 h i el dissabte 24, de 9.00 a 14.00 h. Coral Elizondo, mestra, psicòloga i orientadora educativa, inaugurarà el Congrés amb la sessió «Neuroeducació, inclusió i DUA». Després, l’economista i director del Programa Modular de Relacions Laborals de la UNED Bruno Estrada parlarà de «La revolució tranquil·la».

La segona jornada començarà a les 9.30 h amb la conferència «Educar, per a què? Mestres lliures en l’era de l’antropocé», a càrrec de Joan Buades, escriptor i professor de llengua i literatura. Per últim, Andrea Francisco, doctora en Ciències de la Comunicació i en Educació, impartirà una xarrada titulada «Sexualitats, gènere i educació feminista». El programa complet es pot descarregar de la web de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

El termini per a inscriure’s a l’activitat finalitza el 17 de setembre. La matrícula és gratuïta i es pot fer a través de la pàgina web del CEFIRE de Xàtiva (en el cas de docents no universitaris, psicòlegs i escoles infantils) i de la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcúdia (per a la resta de casos). Enguany, a causa de la pandèmia, les places són limitades. A més, hi ha opció de seguir les sessions per videoconferència a través de la plataforma Webex.