La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha convocat la desena edició del Premi Llegir per a estimular la creació d’articles sobre la importància de la lectura. Amb aquest premi, es pretén fomentar la creació i la difusió d’articles que impulsen la lectura, en facen una defensa justificada o aporten elements de reflexió sobre els llibres i la cultura impresa.

Els articles hauran de tindre una extensió màxima de 3.500 caràcters amb espais inclosos i es valorarà especialment que estiguen escrits en valencià o facen referència a la lectura en aquesta llengua. Només s’hi admetrà un màxim de quatre articles per participant. De tots els presentats, se seleccionaran tres premis que tindran la dotació següent: un primer premi de 500 euros, un segon de 300 i un tercer de 200.

El termini de presentació d’articles es tancarà el 29 d’octubre de 2021. Els textos s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça contacte@fundaciobromera.org. En l’assumpte s’haurà d’indicar «Premi Llegir 2021» i, en el cos del missatge: nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte. Els guanyadors i les guanyadores s’anunciaran durant la segona quinzena de novembre. Les bases es poden consultar en www.fundaciobromera.org.

La convocatòria està oberta a qualsevol persona interessada, sense tenir en compte si és autor/a amb obra publicada o no. Poden optar-hi textos inèdits i articles publicats durant els anys 2020 i 2021 (en diaris, revistes, blogs, pàgines web o llibres). En queda exclosa la crítica literària. Els articles podran ser presentats per l’autor o autora, de qualsevol nacionalitat, o per part del mitjà en què els haja publicat.

Els treballs inèdits es poden presentar amb pseudònim; en aquest cas, s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent. En el cas d’articles ja publicats, s’hi haurà d’incloure el nom del mitjà en què va ser publicat, la data de publicació i una còpia de l’article. Els autors i autores premiats autoritzaran a publicar els articles en el web de la Fundació Bromera i en la revista L’Illa de Bromera.