L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la Xarxa per la Inclusió (EAPN CV) acostaran la realitat de la pobresa i l’exclusió social a un miler de joves d’una vintena de centres educatius de la Comunitat Valenciana, mitjançant accions en les quals s’abordaran també les possibilitats de voluntariat social d’algunes de les 31 entitats que conformen esta xarxa valenciana. L’objectiu de la col·laboració que arriba a les aules és que la joventut adquirisca coneixements i trenque amb visions estereotipades de la pobresa i del treball de les entitats d’inclusió social, a més de prevenir d’esta manera discursos de discriminació i aporofòbia.

El conveni de col·laboració del programa «En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris de la inclusió, la diversitat i el voluntariat social entre joves» inclou per a 2021-22 entorn de 40 activitats entre xarrades telemàtiques i presencials, així com visites guiades a recursos d’entitats d’inclusió social, on professionals del tercer sector social i testimonis en primera persona tractaran de trencar amb visions estereotipades sobre la realitat de la pobresa i l’exclusió. També s’identificaran algunes accions possibles de voluntariat juvenil, dins del marc de la lluita contra la pobresa i per la inclusió social.

Amb estos propòsits, durant els mesos de novembre i desembre entorn d’un miler de joves es formaran i s’acostaran a la realitat de la pobresa i l’exclusió social en la Comunitat Valenciana, des de la perspectiva de les persones que han patit esta situació i de les entitats d’inclusió social que treballen amb elles. La finalitat és conèixer esta problemàtica social, però trencant amb visions estereotipades sobre el treball de les entitats socials i la imatge de les persones i col·lectius que sofrixen la pobresa i/o exclusió social.

Amb açò es busca, tanmateix, previndre discursos de discriminació i aporofòbia entre la joventut valenciana. De fet, es fonamenta la línia de sensibilització que marca l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 2019-2024

Com apunta l’organització, ja s’ha confirmat la participació en el programa d’alumnat dels instituts públics (IES) Violant de Casalduch (Benicàssim); Penyagolosa (Castelló); Ximen d’Urrea (l’Alcora); Vilafranca; Serra d’Espadà; Jaume I (Borriana); Francesc Ribalta (Castelló); Jordi de Sant Jordi (València); Ramón Muntaner (Xirivella); Carles Salvador (Aldaia); Districte Marítim (València); Sucro (Albalat de la Ribera); i Josep Segrelles (Albaida). A més, també formen part els centres d’FP CIPFP Faitanar (Quart de Poblet);CIPFP Misericòrdia (València); i CFP Verge de Cortesa (València).

El director de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, valora este programa perquè «permet acostar el coneixement sobre la realitat de la pobresa de la mà d’entitats que treballen diàriament per la inclusió». Com recorda Martí, es tracta d’una iniciativa que forma part de «M’importa», un programa de l’IVAJ compromés «amb l’educació en valors solidaris que fan front a la aporofobia i la discriminació. És un treball conjunt des de les polítiques de joventut que afavorix una societat més inclusiva, conscient i desperta».

Activitats en dues parts

En la primera part del programa, la Xarxa per la Inclusió impartirà tallers presencials o telemàtics on s’explicarà l’Estat de Pobresa a Espanya i en la Comunitat Valenciana, a través del seguiment de l’indicador Arope, que inclou un concepte multidimensional per a definir la pobresa i l’exclusió social. Així mateix, s’analitzarà la realitat descrivint aspectes que trenquen amb la discriminació i aporofobia.

La segona part del projecte consistix en conèixer l’acció social d’alguna de les 31 entitats de la xarxa, amb tallers telemàtics o visites guiades. En estos tallers, professionals, personal voluntari i persones usuàries explicaran com és l’àmbit d’actuació de l’entitat, traslladant la realitat diversa de les persones en situació de major vulnerabilitat, i també participarà el personal de la Xarxa Jove de la Comunitat Valenciana.