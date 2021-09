Seixanta-cinc anys de bona lletra

Ja fa 65 anys que xiquets i xiquetes milloren la seua lletra i fan operacions bàsiques amb estos quadernets, molts d’ells en vacances d’estiu com les que acaben de finalitzar. Els infants d’aleshores ara compren als seus nets i netes quaderns Rubio que, malgrat complir 65 anys, gaudixen de bona salut, doncs la pandèmia —i la necessitat més que mai d’aprendre des de casa— van disparar les vendes i van fer que l’editorial amb segell valencià aconseguira números rècord en 2020.

Ja són sis les generacions que han aprés amb estos llibrets, que formen part de l’imaginari i dels records col·lectius i dels quals s’han venut més de 320 milions d’exemplars —per a diferents edats i nivells—, que s’han modernitzat amb el pas de les dècades i que també s’editen ara en idiomes diferents del castellà, com el valencià, l’anglés o el gallec.

Com recorden des de l’editorial, tot va començar gràcies a l’empeny del fundador, Ramón Rubio, que va deixar el banc en el qual treballava per a muntar una acadèmia i satisfer així la seua vocació docent. Va ser ahí on va crear les primeres fitxes per a treballar amb el seu alumnat competències bàsiques com el llenguatge, el càlcul i la psicomotricitat fina que, posteriorment, serien l’origen dels reconeguts quadernets, que van nàixer oficialment en 1956. Això sí, no sense dificultats doncs, com recorden, el fundador va haver de picar a les portes de les escoles per a donar a conéixer el seu material, que no fou ben entès fins que els bons resultats del seu alumnat es van vore reflectits a les aules.

Ara que l’empresa és dirigida per la segona generació, amb Enrique Rubio al capdavant, continua mantenint la seua senya d’identitat —com els patrons geomètrics, les portades amb il·lustracions, la cal·ligrafia...—, però apostant per la innovació i ampliant el seu catàleg per a adults (per exemple, amb manuals d’escriptura creativa) i persones majors (material d’estimulació cognitiva i motriu per a persones malaltes d’Alzhèimer o Parkinson). Una transformació per al segle XXI que no oblida els valors dels primers dies, defensen des de la firma.

Com explica Enrique Rubio, a càrrec de l’empresa familiar des de 1997, el mètode creat pel seu pare «continua molt vigent», en bona part «pel treball que s’ha fet al llarg dels anys d’actualitzacions de continguts i d’imatge». Això sí, reconeix que moltes de les frases que els xiquets i xiquetes copiaven als inicis, hui dia ja no tenen cabuda. «És cert que en els primers quaderns dels anys 60 hi havia contingut religiós o amb costums de l’època que hui dia queden molt allunyats dels nostres valors», afirma.

A més, també destaca que «ara els xiquets estan acostumats a impactes visuals més vius i amb colors, el que també hem integrat en la nostra col·lecció de quaderns d’escriptura», però «l’essència del mètode queda intacta», advertix.

Però, qui tria les frases i els continguts i com es fan els famosos llibrets? «L’editorial compta amb un equip dedicat a la investigació i l’anàlisi de noves corrents educatives dins i fora de les nostres fronteres. Són els encarregats de seleccionar els temes d’interés per a desenvolupar noves col·leccions», apunta. A més, Rubio també té un equip d’assessors integrat per docents i pedagogs per a desenvolupar el material. Quant al temps, poden treballar fins a un any per a elaborar cada col·lecció.

Un valor segur a les aules

Des de l’editorial afirmen que senten l’escalf dels docents i també de les famílies, que han vist en Rubio «un valor segur quan sorgixen moments d’incertesa», com la crisi sanitària actual. En 2020, les vendes es van incrementar un 50 %, un rècord de creixement que ja s’intuia però que es va disparar amb el tancament de les escoles pel confinament, expliquen des de la firma, que ja contabilitza una facturació propera als 3,5 milions d’euros.

De fet, algunes de les col·leccions van vendre més d’un milió d’unitats l’any passat, com les tradicionals d’escriptura i operacions i problemes. En este context, la tenda online també va augmentar la seua activitat en un 273 % i ja suposa quasi un quart de facturació de la firma, que té la seua impremta a Quart de Poblet,i ja prepara una nova seu de més de 10.000 m2 a Paterna.

Ara, coincidint amb l’aniversari, els quaderns han estrenat nova imatge; s’ha fet una nova revisió del contingut; i es prepara una jornada pedagògica.