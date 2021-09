L’emblemàtic Monestir de Santa Maria de la Valldigna s’omplirà de literatura els dies 25 i 26 de setembre amb la celebració de la Fira d’editorials independents i de proximitat de la Valldigna «la Vall dels Llibres», una iniciativa organitzada per la Mancomunitat de la Valldigna i l’editorial Lletra Impresa Edicions.

L’objectiu de la Fira és la promoció de la lectura en valencià i de llibres publicats per editorials independents professionals i per institucions públiques de proximitat. El programa inclou prop de 50 activitats que es duran a terme, simultàniament, en tres escenaris diferents, com són presentacions de llibres, converses entre autors i autores, xarrades, taules redones, concerts, contacontes, tallers infantils, activitats juvenils i un espectacle de dansa, entre altres.

Amb motiu de la celebració, en 2022, de l’Any Joan Fuster, hi haurà una taula redona sobre l’assagista de Sueca que comptarà amb la participació de Ferran Garcia-Oliver, Isidre Crespo, Toni Mollà i Lourdes Toledo.

A més a més, està previst el lliurament d’un premi a una entitat o a una personalitat la trajectòria professional de la qual s’haja centrat en la promoció de la lectura en valencià. L’entitat o persona guardonada rebrà una escultura dissenyada per a l’ocasió per l’artista Josep Basset.

Així mateix, els visitants podran gaudir de l’exposició «Vacuna’t amb la lectura», cedida per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. La mostra, amb il·lustracions de Xulia de Vicente i textos de Pasqual Alapont, consta de 16 panells explicatius i una revista amb un còmic i consells pràctics per a fomentar la lectura en família.

Segons Lletra Impresa Edicions, una de les dues entitats organitzadores de la Fira, «la Vall dels Llibres no serà una fira de llibre a l’ús més perquè pretenem que es convertisca en una fita literària, llibresca i cultural indefugible i anhelada cada any».

El cartell de la fira és obra de Vicent Almar i en ell apareix el Castell de Marinyén o d’Alfàndec, conegut com «de la reina mora».