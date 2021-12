El congrés d’Escola Valenciana passa per més digitalització, coeducació i diversitat

Escola Valenciana escalfa motors amb la tornada del seu 6é Congrés que es desenvoluparà del 9 a l’11 de desembre, entre la Facultat de Magisteri de la Universitat de València i el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, el que suposa reprendre esta cita educativa que havia quedat ajornada per la pandemia.

En esta ocasió, els temes giraran entorn de tres eixos diferents: coeducació; diversitat i plurilingüisme; i transformació digital, que són els que preocupen més en l’actualitat a centres, docents i famílies. Com explica Pilar Gregori, coordinadora del 6é congrés d’Escola Valenciana, «l’objectiu és reflexionar sobre una realitat actual i poder compartir-la entre tots els que componen l’educació».

Així, s’abordarà l’ús de les xarxes socials en la coeducació; les noves masculinitats; les experiències dels centres amb la llengua; com fer un rap educatiu; o com traure el major profit de la tecnologia a les aules. D’esta manera, «combinarà tant reflexions teòriques, com pràctiques d’experiències dels centres», assegura Gregori; mitjançant tallers, ponències i presentacions.

Seran Marina Subirats, exdirectora de l’Institut de la Dona, i Carmen Agulló, professora d’Història de l’Educació en la UV, les encarregades d’inaugurar el congrés el dijous 9 de desembre al Paranimf de la Universitat (La Nau).

A més, el congrés comptarà amb la participació de Bel Olid, escriptora, traductora i professora; Sandra Molines, psicòloga experta en patis coeducatius; Jaume Fullana; exdirector general de Política Educativa del Consell; o Mercè Gisbert, doctora en Ciències de l’educació, especialista en tecnologies aplicades a l’educació i professora a la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. A més, durant els tres dies també intervindran Màrius Fullana, membre de la Confederació d’ampes Gonzalo Anaya; així com M. Luisa Márquez, coordinadora de la Xarxa d’Escoles Associades de la Unesco, entre altres persones convidades.

D’altra banda, diversos centres prendran la paraula i compartiran les seues experiències d’aula. Són el CEIP Ausiàs March de Picanya, l’IES Tirant lo Blanc de Gandia, l’IES Francesc Ribalta de Castelló, l’IES la Torreta d’Elda, el CEIP Montcabrer de Muro i el CEIP Joan Martorell de Gandia. Tanmateix estaran representants d’1entretants, la Xarxa Cooperativa d’Experiències TIC per a l’Ensenyament de Valencià.

Finalment, la cloenda del Congrés d’Escola Valenciana tindrà lloc el matí del dissabte 11 de desembre, al Paranimf de la Universitat Politècnica de València, acte en la qual es presentaran les conclusions de les tres jornades. L’objectiu és que «s’arribe a unes conclusions en les quals tots estiguen presents», expliquen des de l’organització. La cloenda es tancarà amb una activitat lúdica a càrrec de Rapsodes.

Reflexió sobre com educar

En les jornades estan presents totes les universitats públiques valencianes, i també col·laboren la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Rovira i Virgili de Tarragona.

Tanmateix, la raó per la qual s’ha seleccionat la Facultat de Magisteri per algunes activitats, segons la coordinadora, és «perquè és la joventut qui ha d’innovar i reflexionar sobre com s’ha d’educar, per això és un lloc tan idoni per la celebració». Es començarà amb l’eix de coeducació el dijous per la vesprada; i el divendres tindran lloc, al matí, el d’inclusió i plurilingüisme i, a la vesprada, el de transformació digital, que hauria d’haver-se realitzat en 2020. No obstant això, la pandèmia els ha ajudat a «desenvolupar la pàgina web on s’exposen experiències i tàndems», explica la coordinadora.

El termini d’inscripcions per acudir al congrés finalitzarà el 7 de desembre. Es pot trobar més informació sobre la programació i inscripcions a la pàgina web: https://congresescola.com/.