Vore el barri amb ulls d’infants

Més de 200 escolars de tres a deu anys han desenvolupat a classe una sèrie de treballs que, fins al pròxim 9 de desembre, lluïxen al vestíbul de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València. «Explora el Cabanyal» ha estat desenvolupat pel CEIP Les Arenes de València, amb la contribució d’altres escoles públiques com el CEIP Pare Català, el Maestro Emilio Luna i el Mas d’Escoto, que es van aliar amb col·lectius professionals i veïnals del barri, a més de les famílies.

L’exposició és el resultat d’un projecte acollit per la Fundació Cotec en col·laboració amb la Universitat de València, que ha sigut l’únic de la Comunitat Valenciana elegit entre més de 700 iniciatives. De fet, va crear unanimitat entre el jurat pel seu potencial i la seua projecció de futur.

Un dels seus objectius principals és que els escolars valoren l’entorn més pròxim —com el gran patrimoni arquitectònic i la identitat sociocultural del Cabanyal—, recuperant també la història; i tot emprant les noves tecnologies però també treballs artesanals com el ganchillo, o manualitats amb plastilina, cartó o la tècnica del collage, entre altres.

Lorenzo Bergin de 1r d’ESO de l’IES Ferrer i Guàrdia explica a Levante-EMV que el curs passat va fer a classe la recreació de les típiques barraques, a més de figures de ganchillo. «El que més m’ha agradat és que un dia va vindre ma mare amb una companya i ens van explicar com fer-ho, a més de la cultura gitana», assegura. «Vam treballar sobre el barri, els pescadors, la destrucció de cases... i altres coses només del Cabanyal», afirma l’estudiant. «Alguns companys no coneixien la història», reconeix, pel que afegix que és una «felicitat» que la universitat ensenye el treball comunitari.

Un vincle fonamental

Donatella Donato, professora de la UV i coordinadora del projecte, explica que volien contar «el passat del barri mariner, però també el present, i imaginar un futur diferent, en què les cultures es parlen i s’interconnecten, tot a través de la narrativa i el digital story-telling, per a recuperar algunes de les arts i comptar què podria ser el Cabanyal».

«Apostem per una educació que es relacione amb el territori, tinga en compte el context de vida, les cultures i la formació integral de les persones», afegix. L’educació ha d’eixir del col·le i la universitat per a trobar històries de vida, experiències i vivències de la gent, a més de les ferides. Necessitem comptar tot açò i espais per a connectar-ho», defensa la docent.

Com també apunta Donato, la vinculació amb el barri és «fonamental» per als infants i també que siguen «part activa», així com portar a famílies, xiquets i xiquetes a la universitat. «Els 3 km entre Blasco Ibáñez i el Cabanyal semblen un mar. Obrir estos espais suposa per a moltes pensar que un dia poden estar ací», defensa la professora.

A través de vídeos —a causa de la pandèmia i els grups bambolla de les escoles—, l’alumnat va anar aprenent sobre el barri de la mà de diferents agents socials, com il·lustradors del barri. «Hem treballat la interculturalitat —amb instruments del món, els colors de la pell...—; hem fet marionetes, les cases típiques del Cabanyal, ninots de plastilina... a més d’imaginar com podria ser el Clot, on viu la major part de l’alumnat», exposa Lola Prima, mestra d’Infantil de Les Arenes.«Durant molts anys ningú li posava valor al Cabanyal ni els feia sentir-se del barri. El projecte ajuda als xiquets i xiquetes a ‘alçar’ la mirada i veure les seues cases», diu la docent.

«Explora el Cabanyal» naix del programa d’innovació oberta de la Fundació Cotec. Com destaca Ainara Zubillaga, directora d’Educació i Formació de Cotec, «la innovació pot contribuir a ajudar a reduir la desigualtat i este projecte ho fa tangible». «És una forma de desenvolupar un procés d’alfabetització digital implicant a més l’entorn, i des d’una perspectiva crítica, no d’ús de dispositius, sinó dels relats que es poden construir amb la tecnologia», afegix. A més, Zubillaga assegura que aprendre sobre el barri permet als més menuts «desenvolupar un sentit d’orgull i pertinença, i una visió de futur».

Dibuixos, ninots de plastilina, maquetes de cartó o personatges de «ganchillo» és una part del que es pot vore a l’exposició, on també hi ha dibuixos i l’alumnat demana parcs per al barri.