Ajuda des de Vila-real: el CEE la Panderola dona els beneficis de la fira

L’alumnat més major del Col·legi d’Educació Especial (CEE) La Panderola de Vila-real ha treballat de valent per a posar el seu granet d’arena en solidaritat amb la Palma. L’erupció del volcà i les conseqüències que ha tingut per a la població de l’illa canària van fer que el centre decidira donar la recaptació de la tradicional fira de Santa Catalina, que se celebra abans de nadal.

Com explica Vicent Esteve, tutor del grup del Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (PFQB) —junt amb Laura Ponz—, han estudiat l’actualitat de la Palma a classe i enguany van decidir que els beneficis obtinguts en el mercat tingueren una finalitat solidària i no l’habitual, que és sufragar el viatge de final de curs d’este alumnat.

Així, a la fira de Santa Catalina —que es celebra sempre a Vila-real l’últim diumenge de novembre, enguany el passat dia 28—, van vendre llibretes i cistelles, llunes de decoració i plantes nadalenques, tot fet per l’alumnat, a més de participacions per a la loteria. Esta va ser l’opció més raonable que alumnat i professorat van trobar per a poder ajudar a la població de la Palma. De fet, van estudiar altres —com enviar aliments—, que van rebutjar perquè no era recomanable, segons les entitats que ajuden a les persones de l’illa afectades.

Amb les vendes del mercat han aconseguit un total de 1.000 euros, que hui ingressaran en una entitat bancària. Esteve assegura que van vendre «molt ràpidament» la totalitat dels productes que van preparar per a la fira. «La gent no volia les tornes del que costava el que havien comprat i la majoria ho deixaven de donació; en llegir el cartell que vam posar compraven i participaven més», assegura.

Ara, la pregunta és com l’alumnat sufragarà la seua celebració de fi de curs, que habitualment paguen amb els diners que guanyen en Santa Catalina. El docent explica que les famílies hauran de posar un poc més de diners i també invertiran algun estalvi del curs passat que encara té el centre.

Això sí, l’experiència —que ha comptat amb la participació d’una vintena d’estudiants de PFQB— és motiu d’orgull en La Panderola que per primera vegada en els més de 20 anys de participació en el mercat ha decidit invertir la recaptació en una causa externa al centre.