Almenara-la Palma: l’IES recapta més de 6.000 euros en una rifa

L’IES Almenara fomenta molt l’educació en valors, entre els quals es troba el de la solidaritat, que intenten transmetre a l’alumnat. Veient el que passa a l’illa de la Palma des de fa tres mesos, Javier Gallart, vicedirector d’este IES castellonenc, apunta que entre un grup de professors i alumnes de 2n de Batxillerat va sorgir el desig d’ajudar les persones afectades per l’erupció del volcà. En la pluja d’idees, van pensar en organitzar un mercat ambulant solidari, vendre mascaretes... però al final van decidir que la millor forma de recaptar fons era mitjançant la rifa d’una cistella de nadal valorada en 150 euros.

Com expliquen des del centre, les despeses de la impremta i la cistella, han sigut sufragades per donacions del professorat i personal no docent del centre, amb un 100 % de participació. A més de la venda per part de cada alumne, també han col·laborat establiments pel poble, així com mares i pares voluntaris; i els grups de 3r ESO, també anaren acompanyats de tres professors a vendre pel poble.

A principi de mes —i després de recollir tot el recaptat per tutories, establiments...—, el centre va fer el sorteig de la cistella, que ha anat a parar a una família de la Vall d’Uixó, on una alumna va vendre només un bitllet. Tanmateix, cal destacar que la família afortunada va voler donar la cistella a Cáritas Almenara. «És un gest de gran generositat que li agraïm enormement; és la cirereta a tot el treball que hem dut a terme», afirma Gallart.

Com no pot ser d’altra manera, a l’institut públic es mostren molt satisfets. «La resposta ha sigut espectacular, tant dels alumnes, com dels professors, i, en general de tota la comunitat educativa de l’IES Almenara», apunten. «La veritat és que al final s’ha involucrat tot el poble», apunta el vicedirector.

De fet, estan orgullosos d’afirmar que en total han recaptat 6.240 euros, tenint en compte que a Almenara són uns 6.000 habitants.

Tots els diners recollits el destinaran íntegrament a les escoles rurals de la Vall d’Aridane. En concret, són sis escoles, quatre de les quals han sigut completament arrasades, i la majoria del seu alumnat s’ha quedat sense casa. Per fer-los arribar l’ajuda, el centre valencià està en contacte amb Ángeles Nieves, directora de l’escola Los Campitos;i no descarten fer un viatge a l’illa si és possible.