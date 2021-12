Fomentar la lectura al Nadal: més enllà de regalar llibres

La nit de Nadal és habitual sopar en família, passar temps amb els éssers estimats. A Islàndia, a més, hi ha la tradició de regalar-se llibres i llegir-los entre aquesta mateixa nit i el matí següent. Una tradició que converteix l’acte individual de la lectura en una acció col·lectiva. I és sobre això que parlarem, sobre la col·lectivitat de la lectura, a Nadal.

Les vacances escolars

Els més infants i els adolescents tenen dos grans àmbits que influeixen, entre altres coses, en els seus hàbits lectors. Un seria l’escola, l’educació, l’aula. Ací és on es relacionen amb els seus homònims, i on adquireixen coneixements reglats.

La capacitat prescriptora del professorat és molt important. Potser les vacances escolars són un bon moment per a donar via lliure a lectures que sovint no s’ajusten tant als currículums. Apostaria per la fantasia, la ciència-ficció, d’aventures, les novel·les gràfiques i altres tipus de llibres que no tindrien cabuda d’una altra manera. En aquest sentit, igual que has de conéixer el tema del dia per parlar a l’oficina o la pel·lícula del mes per poder comentar-la, llegir els llibres més comercials, que estan més de moda, aquells dels quals tothom parla, pot apropar-nos a comunitats de lectors on sentir-nos més acompanyats. Per exemple, Heartstopper és una sèrie gràfica d’amor adolescent que Grup 62 tradueix al català. Nadal pot esdevindre el moment perfecte per a recomanar títols que fomenten la lectura per plaer, en un temps d’oci, i que trenquen la visió elitista de la lectura que sovint es fomenta des de l’aula.

Temps en família

L’altre gran àmbit per al jovent és en casa, amb la família. La tradició islandesa no és sinó incloure la lectura en una part més dels rituals socials que seguim al Nadal, com els dinars familiars, els regals o els adorns de les cases. No només regalar llibres per Nadal, sinó la possibilitat de preparar un amic invisible literari, clubs de lectura casolans o simplement acompanyar-se en l’acte de llegir el matí de Nadal poden convertir la lectura en un motiu més per a passar temps amb els nostres.

Optar per llibres assequibles per a tots, com per exemple Momo de Michael Ende (Bromera), que ens permeten llegir-los junts i comentar els temes que s’hi tracten, com ens fan sentir els personatges o la història, és el que col·lectivitza la lectura, entre amics i també entre pares i fills, avis i nets, tiets i nebots. Jo tinc un bon record de Les ratlles de la vida de Raquel Ricart (Tres i Quatre), perquè va anar passant de mà en mà: jo, després ma mare i la meua àvia. Per a acabar comentant-lo totes tres, juntes.

Nadal i la tradició de compartir

Nadal és un temps de vacances, de temps lliure per a gaudir dels nostres. Així, la lectura pot encabir-s’hi de manera col·lectiva, tant amb amics de la mateixa edat com amb la família. És molt important fer de la lectura una activitat d’oci, de plaer, per tal d’assegurar que quan acabe l’etapa escolar la vida lectora continue de manera autònoma, explorant els seus gustos i compartint l’experiència. Així, es poden plantejar lectures alternatives al que s’ha de llegir durant el curs, amb els anomenats best-sellers, que moltes editorials tradueixen també a la nostra llengua. Lectures fàcils, addictives, on gaudir d’una bona història. Històries on veure’s reflectit i amb les quals poder compartir com ens sentim amb els nostres, amb amics i amb familiars. Hi ha una experiència més nadalenca que la de compartir?

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera.