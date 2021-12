L’Oceanogràfic organitza tallers de ciència per a un «Nadal baix la mar»

Pensat sobretot per al públic infantil, l’Oceanogràfic de València ha preparat per a estes festes nadalenques el seu programa especial, «Nadal baix la mar», que abasta des del pròxim 27 de desembre fins al 4 de gener i inclou tallers i activitats lúdiques i educatives per a tots els infants que visiten el major aquari d’Europa.

El programa organitzat suposa un gran esforç i una il·lusió de contribuir a l’oferta lúdica d’este nadal a la ciutat de València, segons va explicar ahir el director general, Eduardo Nogués, en la presentación de les activitats.

Per a les vacances escolars, l’Oceanogràfic ha preparat un total de sis tallers repartits en espais diferents a l’aire lliure, amb els quals es pretén sumar a la visita de l’aquari —enclavat en la Ciutat de les Arts i les Ciències—, un nou element de diversió, però sempre amb un objectiu divulgador i concienciador, segons informa Marta Calabuig, coordinadora del festival.

Per això, el departament d’Educació ha dissenyat sis àrees de treball amb un límit de participants pels protocols anticovid, amb diferents temes centrals, però sempre relacionats amb el món marí i el medi ambient.

En el taller «Plena la balena» els xiquets i xiquetes descobriran com s’alimenten estos animals. En l’activitat «Ous de nadal» coneixeran com la salinitat afecta a algunes de les espècies marines; i en «Plomes de claus» aprendran com els ocells aquàtics són capaços de no banyar-se.

En «Els tres científics» el departament d’Educació explicarà com les tortugues marines poden surar; i en les manualitats «Gotes delf» i «Sense verd no hi ha blau», els xiquets i xiquetes crearan adorns nadalencs personalitzats, podran demanar un desig mediambiental per a l’any vinent i coneixeran la importància de les prades de posidònia per al planeta.

En tots els tallers participaran un màxim de sis xiquets, excepte en la «Mar dels desitjos», on és possible la intervenció de 12 persones. Tota la informació dels tallers ja està disponible en la web de l’Oceanogràfic i no es requerix una reserva prèvia per a poder participar. Les activitats es desenvoluparan cada dia entre les 10:30 i les 13:30 hores, excepte l’1 de gener que començaran a les 12.30 hores.

Per a enriquir l’autèntic festival que constituïx «El Nadal sota la mar», els dofins de l’Oceanogràfic oferiran una exhibició educativa i alineada amb els objectius de l’aquari per a mostrar la bellesa d’estos animals i la seua aportació a la ciència. A més, al llarg d’estos dies es podrà veure en la pantalla gran del delfinari vídeos d’alguns dels protagonistes que han integrat els diferents tallers infantils.

D’altra banda, i durant tots els dies que dura el «Nadal baix la mar», hi haurà a disposició dels més menuts una bústia de correus, el «tibuzón». Instal·lat en la zona de les granotes, ahí es podran deixar les cartes als Reis d’Orient i, des de l’1 al 4 de gener, es comptarà amb la presència d’un carter real i el seu patge per a rebre les peticions.

D’esta manera, l’Oceanogràfic oferix propostes perquè la ciència i la consciència mediambiental estiguen presents duran els nadals.