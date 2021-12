Al cim del penyal de l’Ànima arribaren en aquell moment, netes i puntuals, les dotze campanades que anunciaven que el dia de l’adéu havia acabat de nàixer. Marc, assegut sobre una pedra de la grandària d’un baló de futbol, va ajupir el cap alhora que escopia contra l’adversitat. En canvi, Quique, assegut també, va preferir fer el gest contrari: va alçar el cap i va inspirar ben fort. Era l’únic que podia fer en una nit com aquella i en les seues circumstàncies. La lluna tímida començava a créixer. Els dos caps joves s’anivellaren quan, acabats els dotze tocs metàl·lics de batall, albiraven el traç dels pocs carrers de la vila marcats per les petites lluernes que des d’allí formaven els fanals de l’enllumenat públic. Cap dels dos gosava trencar el silenci, cap dels dos gosava dir-ne res, perquè res que es poguera dir, fora el que fora, sonaria al mateix: demà, és a dir hui, Marc acabava la seua estada a Penyalfort. Fins quan? L’abisme de l’asseveració no minvava, sinó que s’acreixia, amb la pregunta. De tant en tant, molt de tant en tant, alguna cuca de la llum amb rodes travessava la carretera. Un Ford Ka, va pensar Quique però no ho va voler pronunciar; són inconfusibles.

Que el calendari marcara, oficialment a partir de les dotze campanades que acaben d’escoltar, que setembre era el mes en curs no havia canviat en res l’oratge benigne, amable en excés, que obligava encara a la màniga curta, fins i tot de nit i a l’alçada del penyal de l’Ànima, 327 metres li havia precisat Quique la primera vegada que hi va pujar, una vesprada de la primera part de l’estiu que ara començava la davallada.

–Ja està, ja s’ha acabat. Tot açò s’ha acabat –Marc no intentava dissimular la tremolor de la veu nasal provocada pel pesar ennuegat a la gola.

–Sempre podràs tornar, no? El temps passa volant, en uns mesos ja estem en les vacances de Nadal o, si no, pots intentar-ho per a les de Pasqua... –la veu de Quique eixia més opaca que la de Marc, sonava més segura. Però, entre les vicissituds d’una fonació que aquell mateix estiu iniciava la transformació del timbre infantil al més fosc d’adolescent, s’escapaven espurnes humides d’un lament sincer i contingut, com les engrunes d’un vidre esmolat, que s’arrossegava en les converses i en les mirades des de feia un parell de dies i s’havia fet més palés a partir de la vesprada d’aquell dia que havia finat uns instants abans.

–Tornar? Tornar podria ser si ens quedàrem a Algemesí, o si ens n’anàrem cap a València, però a París... des de París ja no es pot tornar. Tornar, des de París, ja no em serà tan fàcil.

–Però l’anada a París ja és definitiva?

–Definitiva dius? Tan definitiva com el bitllet d’avió per a demà de vesprada. Mon pare no canvia París per res del món. No es tracta només de París i de l’orquestra del Conservatori Superior de París, és també Michelle. És més, és sobretot Michelle, i l’orquestra i el conservatori en són una conseqüència lògica, la possibilitat d’estar junts ells dos, vull dir els tres, de refer la vida. Amb els seus quaranta anys i escaig encara té molt de futur professional i personal per davant –Marc havia amollat tota aquella argumentació d’una tirada, la tenia ben apresa, l’havia escoltada tantes vegades, primer per boca de son pare, després s’havia encarregat la tia Laura de repetir-li-la en alguna ocasió, tot i que amb una altra cantarella, amb la seua cantarella.

–I no hi ha cap possibilitat d’estar-te, ací a ca ta tia? Podríem anar junts a l’institut.

–No li pegues més voltes. Les coses ja estan decidides i jo ja no puc fer-hi res –assegut com estava tornava a mirar cap a baix, a posar el cap entre els genolls i a escopir, com si amb l’esput poguera tombar la determinació del pare.

–Tens sort, tu, Marc.

–Sort, dius? Et pareix sort això que tinc jo? Jo no diria això precisament. Jo no l’anomenaria sort. La sort és, o deu ser, una altra cosa. Jo diria que m’estan gastant una mala passada.

–No, t’ho dic de veritat, és una sort poder...

–Creus tu que és sort que ta mare la palme quan encara no tens set anys i tu encara no alces dos pams de terra? Sort que ara a la força et porten a passar l’estiu a un poblet que no apareix ni en el mapa mentre deixes els teus amics i jocs i ton pare se’n va a tocar el piano per mig Europa? Sort que, quan la cosa comença a agradar-te, et diguen que quina sort que te’n vas a viure a París? A això li dius tu tindre sort, és això per a tu tindre sort? Quina sort?

–No em referia a això, perdona’m. Volia dir, vull dir que tu, com a mínim, aniràs a París. Et doldrà al principi, però això només durarà una eixida de coet, després tindràs oportunitats que jo mai de la vida no podré ni somiar. Quin futur creus que tindràs? Què et veus fent d’ací a deu o vint anys? Estaràs triomfant per algun lloc del món, per qualsevol ciutat europea, tocant el piano...

–No em parles del piano... –protestà inútilment Marc.

–...tocant el piano o dissenyant xips o ves a saber què. I jo, què? Què em dius que estaré fent jo? Com a màxim, si les coses m’han rodat molt bé, que ja és molt dir, hauré estudiat alguna carrera a València, estaré treballant amb moltíssima sort i amb l’ajuda d’algun padrí en algun lloc de la zona, seré mestre o assessor en alguna oficina, dels que fan les declaracions de la renda o... Això, si les coses van molt, però que molt bé, perquè el més segur, segons ho veig vindre, és que em tomben ara en l’institut i, al remat, me’n vaja amb mon pare a l’obra. Compara i veges si en tens o no en tens.

Marc anava a replicar, a mostrar una contrarietat a les paraules de Quique, però va callar. Darrere del raonament impulsiu i primari de Quique s’amagava una certesa que prenia consistència profètica gràcies a la transparència d’aquella nit nítida i oberta en què les expressions grosses i

transcendentals s’enlairaven cap a l’infinit de la volta celeste i baixaven impregnades de la saviesa mil·lenària de les profunditats de l’univers. La lluna era encara un insignificant retall d’ungla, però ja s’hi intuïa la seua fase de creixement. En les mateixes constel·lacions i estrelles Marc havia aïllat el rostre de Susanna, les pigues de la cara, la brillantor dels ulls, el somriure picardiós, els clotets de les galtes, els cabells lliures, el nas i les llàgrimes que a penes havia deixat escapar quan encara no feia unes hores li havia anunciat allò que tant havia callat durant aquells dies, que adeu, que se n’anava, que ja es veurien, que no li podia donar l’adreça perquè no la tenia encara, que l’únic que tenia era una adreça electrònica que també llegia entre les estrelles, just en el mateix fragment de cel per on ara passava un meteorit incandescent.

–Un estel fugaç! L’has vist? –Era Quique qui ho preguntava.

–Sí.

–Ràpid, un desig, pensa un desig!