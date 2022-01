Carles Cano, Albena Teatre i la Biblioteca de Cocentaina, guardonats per la Fundació Bromera

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen enguany la trajectòria de l’escriptor Carles Cano i el treball a favor de la lectura, la cultura i la llengua d’Albena Teatre i la Biblioteca Pública Municipal Pare Arques de Cocentaina. Els guardons, impulsats per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, distingeixen aquelles persones i entitats que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

L’acte de lliurament tindrà lloc el dissabte 26 de febrer, a les 12 hores, a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València, on assistiran representants del món polític, cultural i educatiu, així com familiars i amics, que acompanyaran els guardonats i guardonades eixe dia. Carles Cano és un dels escriptors de literatura infantil i juvenil més llegits del País Valencià. Un vividor de paraules que, gràcies a la seua passió per la narració oral, ha conreat un exitós catàleg d’obres literàries –amb títols com Contes per a tot l’any, T’he enxampat, Caputxeta! o El desbaratat conte dels fesols màgics– i ha transmés el seu amor per les lletres a països com França, Mèxic, Guinea o el Marroc. En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut enguany per a la companyia teatral i audiovisual Albena. Amb prop de 30 anys de trajectòria i gràcies al treball en equip que defenen els seus fundadors, Carles Alberola i Antoni Benavent, ha contribuït a visibilitzar les obres d’autoria valenciana i a difondre la literatura en valencià. Per últim, la distinció de la modalitat d’institucions públiques és per a la Biblioteca de Cocentaina, una de les primeres a crear espais virtuals centrats en el món de la lectura. Una institució que ha demostrat que les biblioteques són capaces de transformar-se, adaptar-se i projectar-se cap a un futur inclusiu, innovador i plural.