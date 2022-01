L’alumnat de la Purísima de València, premiat per la seua lluita contra el canvi climàtic

El col·legi concertat La Purísima de València ha sigut guardonat amb el premi «Climate Action Project School of Excellence» —amb el qual col·labora Cartoon Network— per la seua labor contra el canvi climàtic, en la qual tot el col·legi s’ha involucrat.

El concurs té com a objectiu conscienciar als més joves i inspirar-los per enfrontar-se a les dificultats amb creativitat. Així, el projecte és totalment gratuït i tan sols requerix que la participació es duga a terme en tot el centre. El treball es desenvolupa en sis setmanes que comencen per «una teòrica, altra en la qual es plantegen solucions en l’entorn més proper, després solucions en l’àmbit nacional, un intercanvi amb altres col·legis en l’àmbit internacional i, per últim, la realització d’activitats, com plantar arbres», explica Delphine Normand, professora d’Anglès i Francès en Batxillerat en el centre franciscà. Després, totes les fases s’han de compartir en una plataforma online perquè el jurat i altres col·legis porten un seguiment i idees per altres projectes.

Tots estos passos els ha seguit el centre valencià i la professora explica que han sigut el «compromís i constància» —ja que han participat altres anys— el que ha fet que la Purísima haja guanyat, assegura Normand. La fita és gran doncs «en total, en el concurs participen 140.000 centres i sols 250 són guardonats, només dos d’Espanya», afirma .

Així, al centre treballen el projecte des d’Infantil fins a Batxillerat, a través de diferents assignatures científiques o d’idiomes. «És important perquè els ajuda a ser conscients que cal cuidar el nostre planeta, ja que el desconeixement sobre aspectes com la petjada de carboni és alt», afirma la professora.

Per tant, han elaborat campanyes de sensibilització amb cartells informatius sobre la gestió de residus; organitzat un hort escolar i un altre amb reg domòtic; planten arbres... Així, les activitats ajuden a menuts i majors a «intercanviar els seus punts de vista i experiències, i canviat hàbits amb les seues famílies», exposa Delphine Normand.

A més, l’impacte en l’alumnat també ha sigut gràcies a projectes propers com el de «fer un vídeo als iaios sobre el canvi que hi ha hagut des que ells eren menuts, on els deien que les quatre estacions estaven més marcades; o en estudiar les espècies en extinció de l’Albufera», destaca Normand.

D’esta manera, segons la professora, l’estudiantat canvia els seus hàbits, tant a casa —«substituint les borses de plàstic per altres de tela o paper»—, com a l’escola —«ja que començaven a vindre a peu i no en bus i molts deixaven de portar botelles normals de plàstic—.

Tanmateix, intercanviar experiències aporta a l’alumnat un major aprenentatge, ja que «compartixen idees que ajuden en el dia a dia», declara Normand; el que també «és un enriquiment cultural extraordinari», continua.

Des de l’organització del concurs asseguren que es «necessita la creativitat de la joventut per reparar el planeta perquè la joventut té la capacitat d’anar i fer més enllà d’aprendre sobre el canvi climàtic i, sobretot, poden inspirar a altres». Per exemple, gràcies a este concurs, l’alumnat i les famílies s’adonen que fins als canvis més menuts també tenen repercussió en la vida quotidiana i el nostre futur.