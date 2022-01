Dos taurons zebra arriben des de Tenerife a l’Oceanogràfic de València

L’Oceanogràfic de València ha incorporat a les seues instal·lacions dos exemplars de tauró zebra que ja es poden veure en l’aquari de l’edifici d’Accessos i que han sigut cedits pel Zoològic del Loro Parque de Tenerife.

Es tracta de dues femelles de l’espècie Stegostoma fasciatum que van nàixer en el centre canari i que van arribar a l’aquari de València a la fi de juliol de 2021. Després d’aclimatar-se en l’àrea de Quarantena, tots dos animals romanen en el tanc de l’edifici principal fins que aconseguisquen la grandària suficient per a poder traslladar-los a l’aquari d’Oceans, on habiten la majoria dels taurons i les ratlles del centre valencià.

És en esta instal·lació on també viuen dos taurons zebra mascle i amb els quals s’espera que les noves femelles puguen reproduir-se, el que contribuiria a un augment de la seua població, doncs el tauró zebra és una espècie catalogada com a vulnerable per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

L’arribada d’estos animals a l’Oceanogràfic és fruit dels acords existents entre tots dos centres zoològics. «Les extraordinàries relacions que tenim amb Loro Parque fan possible estos intercanvis d’espècies l’objectiu dels quals és, primer de tot, treballar pel seu benestar i el seu manteniment», compta Mario Roche, conservador de l’Oceanogràfic de València.

Animals majestuosos de 2 metres

Els Stegostoma fasciatum són animals fàcilment reconeixibles per la seua aleta cabal, quasi tan llarga com la resta del seu cos, i perquè poden arribar als dos metres de longitud. Se’ls coneix amb el nom de «zebra» perquè, en nàixer, les cries presenten bandes de color ataronjat al llarg del seu cos que es transformen en punts més foscos quan aconseguixen l’edat adulta.

És una espècie tropical que habita en la zona de l’Oceà Pacífic i de l’Oceà Índic i que s’alimenta principalment de mol·luscos, crustacis i xicotets invertebrats.

El tauró zebra és una nimal que ha sigut declarat en perill d’extinció per la Unió Internacional per a la conservació de la Naturalesa (UINC), pel fet que el seu número d’exemplats està disminuint a mesura que augmenta la pesca no reglamentada i es transforma el seu hàbitat natural.